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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2018г 
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В блогах: про банды «горчишников» Куйбышева

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В блогах: история самарской «стошки»

В блогах: история самарской «стошки»

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В Германии обнаружен потерянный фрагмент Берлинской стены

В Германии обнаружен потерянный фрагмент Берлинской стены

В Германии обнаружена нетронутая часть Берлинской стены. О находке сообщил историк-краевед Кристиан Борман. 80-метровый фрагмент знаменитого сооружения попался на глаза исследователя в лесополосе в столичном округе Панков между городскими районами Шенхольц и Райниккендорф.

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24 января 2018, 10:38
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Сызранец продает серебряную медаль «За взятие Варшавы» 1831 года

Житель города Сызрань по имени Олег разместил на одной из «электронных досок» объявление о продаже раритетной вещи. Он ищет покупателя для медали «За взятие Варшавы», датированной 1831 годом. Она выдавалась солдатам за усмирение восстания в Царстве Польском.

Медаль, 
20 января 2018, 02:42
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