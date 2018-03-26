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ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре
В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую …
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23 марта 2018, 07:00
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1,5 кг героина нашли полицейские у банды наркосбытчиков из Самары
В Самаре арестованы подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. По версии силовиков, в банду наркосбытчиков, распространявших героин в Самаре и Тольятти, входило четверо жителей региона. Полицейские их задержали. Силовики с обыском пришли домой к двоим подозреваемым и нашли героин. Наркотики были …
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23 марта 2018, 02:03
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Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары
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21 марта 2018, 01:10
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«Русское Радио» - радио большой страны!
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20 марта 2018, 07:00
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В блогах: про банды «горчишников» Куйбышева
Блогер Нина Дюкова продолжает цикл постов об истории самарской полиции: "4 октября 1935 года Куйбышевским краевым судом был вынесен приговор по делу молодёжных шаек «горчишников», возглавляемых 19-летним Георгием Сашиным по кличке Сынок, 18-летним Александром Катковым по кличке Колчак, 19-летним Виктором …
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22 февраля 2018, 07:39
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В блогах: история самарской «стошки»
Блогер Алексей Авдейчев побывал в самарском посёлке «116-й километр»: "История создания «стошки» неразрывно связана со строительством Куйбышевского НП3. В военном 1943 году тут был рабочий посёлок Ново-Стройка, возводился заключёнными Безымянлага. Заселяли Ново-Стройку в основном бывшими деревенскими жителями из Самарской …
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26 января 2018, 08:04
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В Германии обнаружен потерянный фрагмент Берлинской стены
В Германии обнаружена нетронутая часть Берлинской стены. О находке сообщил историк-краевед Кристиан Борман. 80-метровый фрагмент знаменитого сооружения попался на глаза исследователя в лесополосе в столичном округе Панков между городскими районами Шенхольц и Райниккендорф.
Борман пояснил, что найденный фрагмент стены …
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24 января 2018, 10:38
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Сызранец продает серебряную медаль «За взятие Варшавы» 1831 года
Житель города Сызрань по имени Олег разместил на одной из «электронных досок» объявление о продаже раритетной вещи. Он ищет покупателя для медали «За взятие Варшавы», датированной 1831 годом. Она выдавалась солдатам за усмирение восстания в Царстве Польском.
Медаль, …
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20 января 2018, 02:42