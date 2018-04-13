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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
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Кофейный аппарат «обманул» на деньги жительницу Сызрани

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Надгробные плиты XIX-XX веков нашли на ул. Фрунзе в Самаре

В Самаре на улице Фрунзе рабочие нашли фрагменты надгробных плит. Они датированы XIX – началом XX веков. Об этом сообщили в региональном управлении охраны объектов культурного наследия.

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Школа искусств открылась вместо консерватории в Тольятти

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В блогах: про банды «горчишников» Куйбышева

В блогах: про банды «горчишников» Куйбышева

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В блогах: история самарской «стошки»

В блогах: история самарской «стошки»

Блогер Алексей Авдейчев побывал в самарском посёлке «116-й километр»: "История создания «стошки» неразрывно связана со строительством Куйбышевского НП3. В военном 1943 году тут был рабочий посёлок Ново-Стройка, возводился заключёнными Безымянлага. Заселяли Ново-Стройку в основном бывшими деревенскими жителями из Самарской 
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В Новокуйбышевске обсудят проект пристроя для театра-студии «Грань»

В Новокуйбышевске обсудят проект пристроя для театра-студии «Грань»

В Новокуйбышевске продолжаются работы по проектированию пристроя здания для театра-студии «Грань». На 29 января назначены публичные слушания, на которых обсудят дальнейшую судьбу этого сооружения, сообщает gorodnsk63.ru.

Отмечается, что первый проект пристроя обсуждался еще в мае. Но тогда никаких 
25 января 2018, 06:38
В Германии обнаружен потерянный фрагмент Берлинской стены

В Германии обнаружен потерянный фрагмент Берлинской стены

В Германии обнаружена нетронутая часть Берлинской стены. О находке сообщил историк-краевед Кристиан Борман. 80-метровый фрагмент знаменитого сооружения попался на глаза исследователя в лесополосе в столичном округе Панков между городскими районами Шенхольц и Райниккендорф.

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Определены самые культурные города России

Определены самые культурные города России

Финансовый университет при кабмине определил наиболее культурные города Российской Федерации. Рейтинг обнародован на соответствующем портале.
При составлении перечня во внимание принимались такие критерии, как количество учреждений культуры, удовлетворенность населения своей культурной средой, а также образовательной сферой.
Как показало исследование, учреждениями 

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По 100 тысяч на руки: в Самаре наградили деятелей культуры и искусства

По 100 тысяч на руки: в Самаре наградили деятелей культуры и искусства

Накануне в здании областного правительства наградили лауреатов губернской премии в сфере культуры и искусств, а также победителей конкурса на предоставление губернских грантов.
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27 апреля 2017, 04:58
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