Сызрань официально внесена в перечень исторических поселений регионального значения. Это означает, что город имеет особое значение для истории и культуры области. Соответствующий документ подписан врио вице-губернатора Александром Нефедовым.
Новый статус позволит городу претендовать на региональные субсидии на приведение в порядок зданий, имеющих особую ценность. Также это может повлиять на изменение регламента застройки.
Сызрань была основана в 1683 году. В городе имеется единственный в регионе кремль. До наших дней сохранилась только одна его башня — Спасская.
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