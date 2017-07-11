Малоимущим будут давать на питание по 10 тысяч рублей на продуктовые карточки , заявили в Минпромторге. Предполагается, что программа адресной продовольственной помощи стартует уже в 2018 году. Минфин дал принципиальное согласие на ее реализацию. Проект будет работать на базе банковских … Малоимущие россияне начнут получать по 10 тысяч рублей ежегодно, заявили в Минпромторге. Предполагается, что программа адресной продовольственной помощи стартует уже в 2018 году. Минфин дал принципиальное согласие на ее реализацию. Проект будет работать на базе банковских