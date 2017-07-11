Скидку в размере 10% на приобретение транспортного средства предоставят многодетным или тем, кто покупает авто впервые. Кабмин принял новые программы автокредитования.
Они будут идти в 2017 году и подразумевают новые адресные меры поддержки отечественного автопрома. В частности, программа «Семейный автомобиль» устанавливает единовременную скидку в размере 10% для россиян, имеющих двух и более несовершеннолетних детей. «Первый автомобиль» предоставляет аналогичный бонус для тех, кто задумался о покупке машины.
Минпромторгу на соответствующие цели предоставлены бюджетные ассигнования в размере 3,75 миллиардов рублей для выделения в 2017 году субсидий. С помощью данных программ планируется реализовать не менее 58,35 тысяч машин в кредит по льготной ставке.
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