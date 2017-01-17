Представители соцсети "Одноклассники" представили рейтинг самых лучших игр 2016 года. Редакторы портала остановили свой выбор на 16 играх, которые можно считать наиболее востребованными у пользователей.
Большинство голосов собрала новогодняя игра "Елочка 2017". Звание самой социальной получили "Рыцари и принцессы". При этом наиболее увлекательной редакторы признали игру "Косынка онлайн-пасьянс".
Отдельно были отмечены игры на платформе Android. Самой популярной оказалась головоломка "Сокровища пиратов", а наиболее востребованной фермой на смартфонах - "Славяне: ферма". Самой хитрой стала игра "Крыс online".
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