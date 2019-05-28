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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Рак передается по наследству. Как и где в Самаре определяют предрасположенность к этому недугу?

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Самарская фирма выпустила медицинский прибор без лицензии

В столице 63-го региона завели уголовное дело по ч.1  ст. 235.1 УК РФ «Незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности». По версии следствия, в 2016 году сотрудники некоего общества с ограниченной ответственностью выпустили комплекс лечебно-реабилитационный волнового массажа биомеханический автоматизированный «Биом-Волна». При 
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Езда на такси может стать накладнее

Езда на такси может стать накладнее

Таксистов могут обязать страховать ответственность перед пассажирами. Соответствующие поправки в профильный закон рекомендовал принять комитет Госдумы. Цена нового "полиса" для одной машины может составить до 5 тысяч рублей в год. По оценкам экспертов, это увеличит стоимость поездки в среднем на 

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Клинический госпиталь «Мать и дитя» начал работу в Самарской области

Клинический госпиталь «Мать и дитя» начал работу в Самарской области

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«Локо-банк», пострадавший от грабителей, получил страховку

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Чем чреват рост тарифов ОМС?

Чем чреват рост тарифов ОМС?

Бесплатная медицинская помощь в России может стать еще менее доступной, чем сейчас, когда пациентам приходится месяцами ждать приема у узких специалистов или проведения таких процедур, как МРТ, КТ или даже УЗИ. Федеральная счетная палата опубликовала тревожную статистику: в 2016 году 

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ЦБ снимет ограничение на возмещение убытков при ДТП

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Себе дороже: Страховщики опубликовали список самых убыточных автомобилей по ОСАГО

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В блогах: как получить электронный полис ОМС

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12 апреля 2017, 03:19
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