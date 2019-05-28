28 мая в России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования. Согласно приказ Минздрава, профилактическая работа поликлиник должна усилиться. В течение ближайших двух лет планируется провести диспансеризацию и профосмотр россиян, чтобы понять базовый уровень здоровья граждан и определить, какие заболевания распространены в регионах. При этом для каждого жителя определят группу здоровья. Если при обследовании у человека будет выявлено хроническое заболевание, ему назначат диспансерное наблюдение. Таких пациентов будут проверять несколько раз в год. Для того чтобы пациент не забыл о необходимости посетить врача, ему об этом напомнят представители поликлиники и страховой компании, которая выдала полис ОМС.
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