Рак передается по наследству. Как и где в Самаре определяют предрасположенность к этому недугу? … Рак передается по наследству. Генетические причины обуславливают появление 10 % злокачественных опухолей. Существуют даже так называемые семейные диагнозы, при которых наличие недуга хотя бы у 1 родственника, в 40 % случаев влечет за собой заболевание другого. К таким болезням относятся: