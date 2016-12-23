Ученые из Гарвардского университета установили, что человек достигает умственной зрелости к 30-летнему возрасту. Несмотря на то, что зрелыми людей принято считать уже по достижении 20-летнего возраста, мозг еще десять лет после этого продолжает активно развиваться.
Как определили ученые, развитие областей мозга, отвечающих за внимательность и склонность к анализу, тормозится лишь после 30 лет. Вместе с тем, формирование среднего мозга идет в течение всей жизни.
Основным изменением с подросткового возраста до 20-30 лет считается истончение серого вещества, от которого зависит эффективность работы мозга. При этом префронтальная кора, несущая ответственность за мыслительные процессы, внимательность и кратковременную память, продолжает свое развитие.
Молодые люди до 20 лет лучше решают различные вопросы в нейтральных обстоятельствах. При возникновении отвлекающих факторов и очередных стимулов для них становится сложнее сосредоточиться на чем-то конкретном.
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