В Сети появился видеоролик, в котором эксперты из сообщества AsapSCIENCE назвали 5 изменений, происходящих в человеческом мозге из-за соцсетей. По мнению ученых, общение в Интернете вызывает не только психологические, но и физиологические отклонения.

По данным исследования, от 5 до 10% пользователей не контролируют …