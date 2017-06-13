На португальском острове Терсейра бык травмировал мужчину, который снимал его на iPad. Кадры инцидента попали в Сеть и уже вызвали волну обсуждений среди пользователей.
Как рассказывали очевидцы, животного разозлил неизвестный, у которого в руках был кусок зеленой материи. Когда этот мужчина стал убегать от разъяренного быка, последний переключил свое внимание на стоявшего рядом человека.
Данных о состоянии пострадавшего нет. Кстати, недавно в одном из районов Испании сбежавший бык поднял на рога стоящий на обочине мотоцикл. Эта история также активно обсуждалась пользователями Интернета.
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