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Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти
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13 августа 2018, 01:06
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В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку
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13 августа 2018, 12:26
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»
В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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13 августа 2018, 11:22
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Частная баня сгорела ночью в Октябрьске
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13 августа 2018, 10:51
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Под Сызранью легковушка с детьми перевернулась на крышу
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12 августа 2018, 03:45
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В Самаре 67-й рейсовый автобус протаранил «Аптечный склад»
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12 августа 2018, 02:58