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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

12 августа в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал человек. По версии полицейских, 30-летний мужчина за рулем «BMW-320» ехал по улице Ларина со стороны Базовой. На одном из участков аварии водитель не справился с управлением и протаранил опору трубопровода.

В результате 

13 августа 2018, 01:06
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В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

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По предварительной информации, 37-летний мужчина ехал на ВАЗ-211140 по улице Юбилейной. Напротив дома № 23 сбил он 
13 августа 2018, 12:26
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

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В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
 
- Никаких документов, алкоголь без лицензии. Накануне при проведении контрольной закупки сюда, 
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Частная баня сгорела ночью в Октябрьске

Частная баня сгорела ночью в Октябрьске

В ночь на понедельник, 13 августа, в 04:41 в Октябрьске произошёл пожар. На улице Волжской на площади 60 квадратных метров горела частная баня. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на месте событий работали шесть пожарных, которые использовали две единицы техники. 
13 августа 2018, 10:51
Под Сызранью легковушка с детьми перевернулась на крышу

Под Сызранью легковушка с детьми перевернулась на крышу

18-летний водитель-новичок с 5-месячным водительским стажем не справился с управлением.
12 августа 2018, 03:45
В Самаре 67-й рейсовый автобус протаранил «Аптечный склад»

В Самаре 67-й рейсовый автобус протаранил «Аптечный склад»

226-й ПАЗик ехал по маршруту и врезался в бок муниципальному транспортному средству
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