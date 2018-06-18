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Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре
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18 июня 2018, 04:21
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Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня
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18 июня 2018, 03:37
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Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре
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18 июня 2018, 03:34
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Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре
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18 июня 2018, 03:05
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Посол Коста-Рики побывал в бункере Сталина в Самаре
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18 июня 2018, 03:03
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Появилась программа фестиваля болельщиков ЧМ в Самаре на 18 июня
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18 июня 2018, 10:58
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Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре
В Самаре официально открыт сквер с новым арт-объектом, который установлен на улице Полевой в районе пересечения с Галактионовской. Как уже сообщала «ТЕРРА», фонтан-дерево появилось там еще осенью 2017 года. Высота композиции из переплетенных труб – шесть метров. Напомним, ее установили …
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15 июня 2018, 12:29
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Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре
В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное …
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15 июня 2018, 10:47