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Материалы по теме:

Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

В Самаре в понедельник, 16 июня, открылось отремонтированное здание бывшего Коммерческого клуба на улице Куйбышева, 104, сообщили в пресс-службе главы региона. Этот объект является памятником истории и архитектуры федерального значения. Здание построили в 1871 году по заказу братьев Мясниковых. В 
18 июня 2018, 04:21
Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня

Появилась программа фанфеста ЧМ-2018 в Самаре на 19 июня

В Самаре на фестивале болельщиков 19 июня самарцам и туристам покажут трансляции трех матчей ЧМ-2018 по футболу и пройдут концерты. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева, вход бесплатный, фестиваль продолжится вплоть до окончания ЧМ 15 июля. Завтра площадка традиционно откроется 

18 июня 2018, 03:37
Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре

Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре

Из-за чемпионата мира по футболу в Самаре решили изменить расписание общественного транспорта. Ежедневно он будет ходить до тех пор, пока не закончатся мероприятия на фестивале болельщиков FIFA на площади Куйбышева. Эта же мера касается метрополитена. Составы курсируют до 2 часов 

18 июня 2018, 03:34
Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре

В Самаре на улицах города к ЧМ-2018 по футболу установили почти 1100 контейнеров для раздельного сбора мусора. Примерно треть из них – в районе стадиона «Самара Арена», столько же в фанзоне на площади Куйбышева, еще 400 на подходах к площадке 

18 июня 2018, 03:05
Посол Коста-Рики побывал в бункере Сталина в Самаре

Посол Коста-Рики побывал в бункере Сталина в Самаре

Чтобы поддержать сборную Коста-Рики в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года, в Самару прибыли тысячи соотечественников. Среди прочих в наш город приехал посол Коста-Рики Артуро Фурнье Фасио. В аэропорту «Курумоч» дипломат приземлился в 5 часов утра 17 июня, 

18 июня 2018, 03:03
Появилась программа фестиваля болельщиков ЧМ в Самаре на 18 июня

Появилась программа фестиваля болельщиков ЧМ в Самаре на 18 июня

В Самаре продолжается фестиваль болельщиков, который продлится вплоть до завершения ЧМ-2018 по футболу 15 июля. Фанфест проходит на площади Куйбышева, вход бесплатный. Стала известна программа фестиваля на понедельник, 18 июня. Площадка начнет работать в 14 часов. На сцене выступят группы 

18 июня 2018, 10:58
Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре

Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре

В Самаре официально открыт сквер с новым арт-объектом, который установлен на улице Полевой в районе пересечения с Галактионовской. Как уже сообщала «ТЕРРА», фонтан-дерево появилось там еще осенью 2017 года. Высота композиции из переплетенных труб – шесть метров. Напомним, ее установили 
15 июня 2018, 12:29
Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
15 июня 2018, 10:47
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