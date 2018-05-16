Питомцу самарского приюта «Надежда» доберману по кличке Логан нашли новый дом в Германии. По словам волонтеров, пса подобрали в районе Аглоса. У него серьезно была повреждена одна лапа – ее пришлось ампутировать. Пристроить собаку зоозащитникам удалось через социальные сети. Все документы на перевозку добермана готовы. Волонтерам осталось найти попутчика, который поможет переправить собаку в другую страну, рассказали самарские чиновники.
|
Нашествие ворон ожидается в Тольятти
Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев рассказал в "Фейсбуке", что в Автограде участились вызовы на отлов различных животных. Ежегодно в начале мая жители обращаются за помощью для эвакуации рептилий, привезенных случайно с дачных участков, или залетевших в помещение летучих мышей. Последние …
|
11 мая 2018, 02:28
|
Отловом бездомных животных Самарской области займутся муниципалитеты
В Самарской области полномочия по отлову и содержанию бездомных животных передали местным властям. Во вторник, 24 апреля, депутаты Самарской губернской думы приняли закон «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по …
|
25 апреля 2018, 01:56
|
Суд в США не отдал павиану авторские права на селфи
|
24 апреля 2018, 03:09
|
Водитель пикапа сбил лосиху в Самарской области
|
24 апреля 2018, 09:53
|
К ЧМ-2018 новые приюты для собак могут построить в Самаре
В регионах, принимающих матчи ЧМ-2018, должны будут построить приюты-передержки для бездомных собак. А их проверкой займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, передают федеральные …
|
5 марта 2018, 08:03
|
В блогах: бывшее здание вытрезвителя отдали животным
Блогер chanych_85 рассказывает о заброшенном здании на улице Грозненской, которое сейчас обретает вторую жизнь. "Интересный для разового посещения объект", - считает автор поста. "Его официальное название: медвытрезвитель при ОВД по Куйбышевскому району. В середине 2000-х произошла реформа, в результате …
|
19 сентября 2016, 06:33
|
Администрацию Уфы суд обязал построить приют для бездомных животных
По данным региональных информагентств, которые, в свою очередь, ссылаются на надзирающий орган, служители Фемиды постановили обязать администрацию башкирской столицы сделать приют для бездомных животных. Основанием для обращения в судебную инстанцию явились данные прокурорской проверки в отношении МУП "Специализированное автохозяйство по …
|
18 марта 2016, 03:21
|
В Самаре для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, организовали интерактивный праздник
|
14 октября 2015, 04:58