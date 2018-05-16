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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Водитель пикапа сбил лосиху в Самарской области

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В блогах: бывшее здание вытрезвителя отдали животным

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Поступление для любого ребенка в школу - это стресс, говорят психологи. Тем более для детей с ограниченными возможностями здоровья или оставшихся без попечения родителей. А потому для них в ДК имени Литвинова прошел необычный благотворительный концерт.
Дети не скрывают восторга. 
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