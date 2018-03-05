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Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

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Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям 
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К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.

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7 марта 2018, 04:22
Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары

Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары

В Самаре до 20 мая планируют отремонтировать фасады двухсот домов, расположенных в историческом центре города, сообщил глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов, передает пресс-служба мэрии. По словам чиновника, ремонты фасадов проводятся в рамках программы Фонда капитального ремонта, за счет средств 

6 марта 2018, 10:39
За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник

За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник

В Самаре во вторник, 6 марта (за 100 дней до ЧМ-2018), организуют спортивный праздник. Он начнется в 11 часов на стадионе «Локомотив». В числе участников –  самарский посол ЧМ-2018, олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев и футболист клуба «Крылья Советов» 
6 марта 2018, 10:16
Ученые узнали, кто умнее – собаки или кошки

Ученые узнали, кто умнее – собаки или кошки

Международная группа ученых поставила перед собой цель сравнить умственные способности разных животных. Итоги этого необычного исследования отражены на страницах специализированного издания Frontiers in Neuroanatomy.
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30 ноября 2017, 01:06
В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в 2018 году

В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в 2018 году

В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в течение следующего 2018 года. Этим займется организация «Современные экологические технологии» - она стала победителем тендера на 9 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика 

29 ноября 2017, 04:33
Исследование: Хозяева собак живут дольше остальных

Исследование: Хозяева собак живут дольше остальных

Шведские специалисты установили, что собаки могут уменьшить вероятность ранней смерти от сердечно-сосудистых недугов. Результаты соответствующих исследований опубликовали зарубежные специализированные издания.
Эксперты изучали медкарты здоровых людей от 40 до 80 лет и отслеживали показатели смертности в течение продолжительного периода. В Швеции 

17 ноября 2017, 05:11
Почти 7 тысяч бездомных собак и кошек отловят в Самаре

Почти 7 тысяч бездомных собак и кошек отловят в Самаре

В Самаре департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, для отлова бездомных собак и кошек в течение 2018 года. Информация о соответствующем аукционе опубликована на портале госзакупок. Победителя должны определить уже через три недели - 24 ноября. За работу ему 

3 ноября 2017, 01:10
В блогах: бывшее здание вытрезвителя отдали животным

В блогах: бывшее здание вытрезвителя отдали животным

Блогер chanych_85 рассказывает о заброшенном здании на улице Грозненской, которое сейчас обретает вторую жизнь. "Интересный для разового посещения объект", - считает автор поста. "Его официальное название: медвытрезвитель при ОВД по Куйбышевскому району. В середине 2000-х произошла реформа, в результате 
19 сентября 2016, 06:33
Администрацию Уфы суд обязал построить приют для бездомных животных

Администрацию Уфы суд обязал построить приют для бездомных животных

По данным региональных информагентств, которые, в свою очередь, ссылаются на надзирающий орган, служители Фемиды постановили обязать администрацию башкирской столицы сделать приют для бездомных животных. Основанием для обращения в судебную инстанцию явились данные прокурорской проверки в отношении МУП "Специализированное автохозяйство по 
18 марта 2016, 03:21
В Самаре для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, организовали интерактивный праздник

В Самаре для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, организовали интерактивный праздник

Поступление для любого ребенка в школу - это стресс, говорят психологи. Тем более для детей с ограниченными возможностями здоровья или оставшихся без попечения родителей. А потому для них в ДК имени Литвинова прошел необычный благотворительный концерт.
Дети не скрывают восторга. 
14 октября 2015, 04:58
В Самаре 15-летний воспитанник ограбил детский приют

В Самаре 15-летний воспитанник ограбил детский приют

Самарские полицейские расследуют ограбление детского приюта в Кировском районе. В правоохранительные органы обратилась 49-летняя воспитательница соцучреждения. Она сообщила, что из игровой комнаты похищен ноутбук.

Стражи порядка опросили персонал приюта и детей. По словам свидетелей, компьютер похитил 15-летний воспитанник учреждения. 
31 августа 2015, 01:55
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