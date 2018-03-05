В регионах, принимающих матчи ЧМ-2018, должны будут построить приюты-передержки для бездомных собак. А их проверкой займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, передают федеральные издания. По данным оргкомитета «Россия – 2018», FIFA выступает против жестокого обращения с животными. Регионы обяжут использовать только гуманные меры для контроля популяции бродячих собак. В Самарской области, в Самаре сейчас рассматриваются допмеры поддержки – гранты и выделение площадок для размещения новых приютов.
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Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре
7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров …
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7 марта 2018, 07:00
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Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре
В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям …
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8 марта 2018, 08:34
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К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары
Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.
«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная …
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7 марта 2018, 04:22
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Фасады 200 домов отремонтируют к 20 мая в историческом центре Самары
В Самаре до 20 мая планируют отремонтировать фасады двухсот домов, расположенных в историческом центре города, сообщил глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов, передает пресс-служба мэрии. По словам чиновника, ремонты фасадов проводятся в рамках программы Фонда капитального ремонта, за счет средств …
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6 марта 2018, 10:39
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За 100 дней до ЧМ-2018 в Самаре устроят праздник
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6 марта 2018, 10:16
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Ученые узнали, кто умнее – собаки или кошки
Международная группа ученых поставила перед собой цель сравнить умственные способности разных животных. Итоги этого необычного исследования отражены на страницах специализированного издания Frontiers in Neuroanatomy.
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30 ноября 2017, 01:06
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В Самаре нашли фирму для отлова бродячих собак и кошек в 2018 году
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29 ноября 2017, 04:33
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Исследование: Хозяева собак живут дольше остальных
Шведские специалисты установили, что собаки могут уменьшить вероятность ранней смерти от сердечно-сосудистых недугов. Результаты соответствующих исследований опубликовали зарубежные специализированные издания.
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17 ноября 2017, 05:11
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Почти 7 тысяч бездомных собак и кошек отловят в Самаре
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3 ноября 2017, 01:10
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В блогах: бывшее здание вытрезвителя отдали животным
Блогер chanych_85 рассказывает о заброшенном здании на улице Грозненской, которое сейчас обретает вторую жизнь. "Интересный для разового посещения объект", - считает автор поста. "Его официальное название: медвытрезвитель при ОВД по Куйбышевскому району. В середине 2000-х произошла реформа, в результате …
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19 сентября 2016, 06:33
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Администрацию Уфы суд обязал построить приют для бездомных животных
По данным региональных информагентств, которые, в свою очередь, ссылаются на надзирающий орган, служители Фемиды постановили обязать администрацию башкирской столицы сделать приют для бездомных животных. Основанием для обращения в судебную инстанцию явились данные прокурорской проверки в отношении МУП "Специализированное автохозяйство по …
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18 марта 2016, 03:21
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В Самаре для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, организовали интерактивный праздник
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14 октября 2015, 04:58
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В Самаре 15-летний воспитанник ограбил детский приют
Самарские полицейские расследуют ограбление детского приюта в Кировском районе. В правоохранительные органы обратилась 49-летняя воспитательница соцучреждения. Она сообщила, что из игровой комнаты похищен ноутбук.
Стражи порядка опросили персонал приюта и детей. По словам свидетелей, компьютер похитил 15-летний воспитанник учреждения. …
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31 августа 2015, 01:55