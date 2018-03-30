В Самаре в казне предусмотрели дополнительные средства на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных, около шести миллиардов рублей, сообщает мэрия Самары. Вопрос о перераспределении средств решался на 42-м заседании гордумы в четверг, 29 марта.
«На отлов и содержание безнадзорных животных дополнительно выделят 5,97 млн рублей. Напомним, в настоящее время, согласно муниципальному контракту, регулирование численности безнадзорных животных проводится по принципу - отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Отлов безнадзорных собак осуществляется техническими средствами, не травмирующими животное, под контролем общественности - представителей ТОС, старших по домам, управляющих микрорайонами, представителей администраций внутригородских районов. Далее животных направляют к ветеринару. Стерилизованные особи после передержки возвращаются в городскую среду», - пояснили в мэрии.
К породистым собакам, имеющим ошейник, будет особый подход. Сообщение о найденном «потеряшке» опубликуют на сайте самарского департамента горхозяйства и экологии, а также в соцсетях. В течение полугода собака будет жить в приюте. Если за это время владельца не найдут, то животное отдадут новому хозяину.
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