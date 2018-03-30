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Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре

Цены на квартиры в самарских новостройках на 16 процентов ниже, чем на вторичном рынке. К та­кому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru, проанализировав статистику в 70 городах Рос­сии с населе­нием более 250 тысяч человек. Исследование показало, что в 54 из 
30 марта 2018, 02:23
3-летний ребенок утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре

3-летний ребенок утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре

В Самаре в бане на улице Алма-Атинской погиб 3-летний ребенок. Мальчик утонул в бассейне 28 марта, сообщает «Комсомольская правда – Самара». По данным издания, инцидент произошел около часа дня. Малыш был в бане вместе со своим отцом. Мужчина спасти 
30 марта 2018, 12:48
Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая

Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая

В Самаре названы новые сроки окончания ремонта на четвертой очереди набережной у Ладьи. Изначально предполагалось, что работы завершатся в марте 2018 года, но они до сих пор продолжаются. Замруководителя гордепартамента градостроительства Олег Захаров сообщил, что построены поливочный водопровод, ливневая канализация, 
30 марта 2018, 10:37
В Самаре борются с нелегальной продажей сим-карт

В Самаре борются с нелегальной продажей сим-карт

В Самарской области полиция провела рейд с целью выявления правонарушений, касающихся запрета продажи сим-карт в нестационарных торговых объектах, а также заключения от имени операторов договоров об оказании услуг сотовой связи без внесения в них сведений об абоненте. Именно мошенники используют 

29 марта 2018, 09:02
Слон, пышущий дымом, попал на видео

Слон, пышущий дымом, попал на видео

В сеть попало видео, на котором запечатлен необычный слон. Животное пускает изо рта огромные клубы дыма. Ролик был сделан директором Программы развития общества сохранения дикой природы Винаем Кумаром (WCS).

Сейчас ученые гадают относительно того, что заставило слона испускать дым. 
25 марта 2018, 06:02
Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию

Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию

Из-за ошибки работников авиакомпании Unites Airlines собаке пришлось дважды пересечь Тихий океан. Хозяйка животного Кара Свиндл хотела вместе с детьми перелететь в Канзас из другого штата. Немецкая овчарка по кличке Ирго оказалась слишком крупной, чтобы ее можно было взять в 
16 марта 2018, 03:37
Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани

Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани

11-летняя школьница едва не стала жертвой стаи бродячих собак в Сызрани. 14 марта девочка шла домой, когда на нее набросились порядка 20 животных. Все произошло на улице Новомайской в райне ПТУ №26.

Школьница попыталась позвать на помошь, но рядом 
16 марта 2018, 09:40
Группа уральских туристов покорила перевал Дятлова на собачьих упряжках

Группа уральских туристов покорила перевал Дятлова на собачьих упряжках

Группа уральских путешественников решила покорить перевал Дятлова на собачьих упряжках. Они разместились на трех нартах, которые тащили 24 животных. Экстремалы преодолели путь в 250 километров от базы в поселке Вижай и обратно за пять дней. Все могло бы пойти быстрее, 
15 марта 2018, 05:06
Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Бродячий пес едва не покусал женщину из-за куриных лапок в Сызрани

Житель Сызрани стал участником инцидента с бродячими собаками. Утром 14 марта он шел по улице мимо ТЦ «Универмаг». По пути мужчина обратил внимание на женщину, которая выходила из ларька с пакетом куриных лапок. В этот момент путь ей преградила крупная 
15 марта 2018, 09:00
Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место

Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место

В ГУ МВД России по Самарской области приступили к проверке по резонансному факту обнаружения на окраине Самары четырех брошенных медведей из цирка-шапито. Видео со зверями было опубликовано на выходных. Медведи голодны и нездоровы. У одного из них воспален глаз. По 
12 марта 2018, 02:54
К ЧМ-2018 новые приюты для собак могут построить в Самаре

К ЧМ-2018 новые приюты для собак могут построить в Самаре

В регионах, принимающих матчи ЧМ-2018, должны будут построить приюты-передержки для бездомных собак. А их проверкой займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, передают федеральные 

5 марта 2018, 08:03
Ученые узнали, кто умнее – собаки или кошки

Ученые узнали, кто умнее – собаки или кошки

Международная группа ученых поставила перед собой цель сравнить умственные способности разных животных. Итоги этого необычного исследования отражены на страницах специализированного издания Frontiers in Neuroanatomy.
В частности, специалисты провели сравнительный анализ мозга кошек, собак, медведей и других представителей фауны. Как выяснилось, 

30 ноября 2017, 01:06
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