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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Из-за долгов без электричества остались 98 потребителей в Сызрани

Из-за долгов без электричества остались 98 потребителей в Сызрани

В Сызрани 98 должников остались без электричества из-за долгов перед энергетиками. Всего в городе, по данным «Самараэнерго», около 1000 потребителей накопили долги. Всем им рассылали уведомления о необходимости расплатиться, но некоторые должники их просто проигнорировали. В мае злостным неплательщикам электричество 

5 июня 2018, 02:45
Из-за угрозы здоровью людей приставы закрыли бистро в Самаре

Из-за угрозы здоровью людей приставы закрыли бистро в Самаре

В Самаре судебные приставы на месяц закрыли бистро, где была выявлена угроза здоровью посетителей. В ходе внеплановой проверки в заведении обнаружены супы с грязными овощами, а начинки и кремы хранили на полу. В двух ваннах мыли и продукты, и посуду 

5 июня 2018, 11:17
4 триллиона рублей задолжали россияне

4 триллиона рублей задолжали россияне

Общий объем задолженности россиян в первом квартале вырос на 5 процентов и достиг 4 триллионов рублей, сообщает Федеральная служба судебных приставов. Почти половину из этой суммы - а именно 1,8 триллиона рублей - составляют невыплаченные и просроченные займы. В ведомстве 

4 июня 2018, 09:02
Энергетики узнали, что директор УК-должника хочет стать депутатом

Энергетики узнали, что директор УК-должника хочет стать депутатом

Отдай долг - потом избирайся. Компания «Т Плюс» официально выразила недовольство инициативой гендиректора и учредителя тольяттинского «Департамента ЖКХ» Виктора Попова пойти на выборы. По информации СМИ, бизнесмен в начале мая подал заявку на участие в праймериз для дальнейшего выдвижения 
4 июня 2018, 10:43
«Газпром» объявил охоту на самарских должников

«Газпром» объявил охоту на самарских должников

Дочерняя компания газового монополиста «Газпром межрегионгаз Самара» начала составлять список злостных неплательщиков - претендентов на ограничение подачи газа. На сегодняшний день общая задолженность потребителей за поставленный ресурс достигла 2,5 миллиарда рублей. Сложившаяся ситуация грозит серьезными инвестиционными и репутационными потерями для 

25 мая 2018, 04:58
В Самарской области женщина самовольно захватила земельный участок

В Самарской области женщина самовольно захватила земельный участок

Жительница Сызрани самовольно захватила 180 квадратных метров земли. Она огородила участок забором, присовокупив его к своим владениям. Суд посчитал эти действия незаконными и постановил забор снести. Однако нарушительница не спешила с исполнением решения.

К женщине обратились приставы. Они пояснили, что в 

24 мая 2018, 12:53
Два торговых центра и универсам закрыли приставы в Тольятти

Два торговых центра и универсам закрыли приставы в Тольятти

Судебные приставы закрыли сразу несколько торговых точек в Тольятти. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. Под ограничительные меры попали ТЦ «Восход» и «Кольцо», а также универсам «Каретный  двор». Это было сделано в качестве меры предварительной защиты в 

18 апреля 2018, 10:01
Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти

Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти

Судебные приставы заставили тольяттинского автомобилиста погасить долги, связанные с нарушениями правил дорожного движения. Мужчине выписали 28 штрафов за опасную езду на общую сумму 20,5 тысяч рублей.

Гасить долги лихач не торопился, в дело пришлось вступать приставам-исполнителям. Мужчине пояснили, что он может 

6 апреля 2018, 01:04
Самарский фестиваль яхт и катеров «ЛОДКИ 2016» откроется в яхт-клубе «Муромский»16 сентября

Самарский фестиваль яхт и катеров «ЛОДКИ 2016» откроется в яхт-клубе «Муромский»16 сентября

Каждый день с 11:00 до 19:00 здесь будет работать экспозиция яхт, катеров и оборудования, как на открытой площадке, так и у причалов на воде. На выставке будут представлены моторные яхты Princess, Fairline, Aquador, Pedro, Bavaria, Doral, Galeon, Meridian, Windy, катера 

14 сентября 2016, 11:52
16 сентября начнет свою работу Самарский фестиваль яхт и катеров «ЛОДКИ 2016»

16 сентября начнет свою работу Самарский фестиваль яхт и катеров «ЛОДКИ 2016»

 Генеральный информационный партнер этого мероприятия "Телерадиокомпания "ТЕРРА". Фестиваль будет проходить три дня. Посетители получат возможность познакомиться с выставкой яхт, катеров и прочей техники. Кроме того, они смогут провести тест-драйвы понравившихся моделей, посмотреть показательные выступления летающего ранца, флайбордистов, показательные заезды и 

8 сентября 2016, 11:20
Лучшие суда мира войдут в акваторию Жигулевского моря

Лучшие суда мира войдут в акваторию Жигулевского моря

Лучшие образцы судов российского производства и престижные модели со всего мира выйдут в начале лета на акваторию Жигулевского моря в районе Тольятти. С 4 по 7 июня в третий раз пройдет масштабная выставка-продажа яхт и катеров.

Каждый сможет принять 
20 мая 2015, 04:10
В Тольятти пройдет выставка яхт и катеров

В Тольятти пройдет выставка яхт и катеров

В Самарской области завершается подготовка к проведению всероссийского форума VOLGA boat show. В этом году он пройдет с 5 по 7 июня. Более сотни яхт, лодок, катеров самого престижного класса производства США, Франции, Китая и других стран украсят причалы яхт-клуба 

3 июня 2014, 05:10
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