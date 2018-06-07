Управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области инициировало специальную акцию. Она называется «Должник на воде». В течение лета приставы будут останавливать водителей катеров и судовладельцев для того, чтобы проверить, не числятся ли за ними долги. Они будут не только проверять должников, но и применять к ним меры по закону №229 «Об исполнительном производстве».
Отмечается, что погасить задолженность можно будет прямо на месте. У приставов будут при себе мобильные банковские терминалы. Операция на воде пройдет в Самаре, Тольятти и других населенных пунктах, сообщили в региональном УФССП. Акция будет идти до середины сентября.
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