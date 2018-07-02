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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани

Мужчину за избиение жены оштрафовали в Сызрани

В Сызранском городском суде рассмотрели дело об избиении местной жительницы. Все произошло 11 июня. Между потерпевшей и ее супругом по неизвестной причине возник конфликт. В итоге, муж избил свою вторую половину. Медики диагностировали у женщины кровоподтеки и ссадины.

На 
2 июля 2018, 11:49
Сызранка делает матрешки с изображением Джокера и миньонов

Сызранка делает матрешки с изображением Джокера и миньонов

Работы молодой художницы из Сызрани, несколько лет работавшей поваром, ломают представления о классической матрешке, пишет портал КТВ ЛУЧ. Персонажами ее творений становятся миньоны, Джокер, розовый единорог и другие яркие современные персонажи.

Повару Татьяне Марченковой – 28 лет. Девушка 
1 июля 2018, 01:57
Мужчина спрятался в шкафу от приставов в Самарской области

Мужчина спрятался в шкафу от приставов в Самарской области

Судебным приставам пришлось плотно поработать с должником из Хворостянского района Самарской области. Он систематически уклонялся от уплаты алиментов на содержание ребенка. За долгое время он задолжал 470 тысяч рублей.

Мужчину пытались заставить одуматься, посадив под арест на 10 суток. Однако эта 

29 июня 2018, 11:32
В блогах: «4 причины побывать в Сызрани»

В блогах: «4 причины побывать в Сызрани»

Блогер brusnichika спрашивает: "Многие ли из вас или ваших знакомых были в Сызрани?" "Думаю, что нет, - пишет автор. - Единицы. Лично я побывала в этом городе впервые в прошедшем мае. Хочу поделиться с вами своими открытиями. Первое: Сызрань 
29 июня 2018, 09:30
Три человека погибли от отравления газом в квартире в Сызрани

Три человека погибли от отравления газом в квартире в Сызрани

В Сызрани в ночь на 28 июня произошла трагедия – в одном из домов в центре города найдены мертвыми три человека. Тела мужчины и двух женщин обнаружили в одной из квартир. Предположительно, они погибли от отравления газом – каким именно, 
28 июня 2018, 09:51
Самарец не пускал бывшую жену в офис

Самарец не пускал бывшую жену в офис

Конфликт между бывшими супругами удалось разрешить только после вмешательства приставов. После развода мужа и жены суд разделил все их совместно нажитое имущество напополам. В список попал и офис. Супруг не спешил пускать женщину в это помещение. Только после того, как 

26 июня 2018, 02:49
Приставы помогли самарцу попасть в квартиру, в которую его не пускала бывшая жена

Приставы помогли самарцу попасть в квартиру, в которую его не пускала бывшая жена

Одна из самарских семей не поделила квартиру. Отношения между супругами испортились настолько, что им пришлось развестись. Сразу после этого женщина выбросила из жилого помещения вещи бывшего мужа и сменила замки на входной двери.

Мужчина обратился за помощью в суд. Дело в 

25 июня 2018, 11:05
«Позорные пирамиды» помогли вернуть долги за воду на полмиллиона рублей

«Позорные пирамиды» помогли вернуть долги за воду на полмиллиона рублей

«Самарские коммунальные системы» рассказали о первых итогах применения «позорных пирамид» в борьбе с должниками. Напомним, этот метод коммунальщики запустили в работу некоторое время назад. Рядом со зданиями, в которых располагаются самые злостные неплательщики, специалисты устанавливают бетонную пирамиду с надписью «Здесь 

18 июня 2018, 01:38
31 нелегального мигранта выдворили приставы из Самарской области

31 нелегального мигранта выдворили приставы из Самарской области

Управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области отчиталось о депортации очередной группы нелегальных мигрантов. С 4 по 10 июня регион покинул 31 человек. Всего с начала года самарские приставы выдворили из страны 340 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают сотрудники 

14 июня 2018, 12:38
Новый способ борьбы с должниками придумали энергетики

Новый способ борьбы с должниками придумали энергетики

В Самарской области коммунальные неплательщики теперь не смогут совершать регистрационные действия с недвижимостью. О запуске нового метода борьбы с долгами за тепло и горячую воду сообщила компания «ЭнергосбыТ-Плюс». В ряде регионов, где работает данная организация, уже поданы соответствующие ходатайства в 

8 июня 2018, 03:33
Приставы будут проверять на наличие долгов водителей катеров в Самарской области

Приставы будут проверять на наличие долгов водителей катеров в Самарской области

Управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области инициировало специальную акцию. Она называется «Должник на воде». В течение лета приставы будут останавливать водителей катеров и судовладельцев для того, чтобы проверить, не числятся ли за ними долги. Они будут не только 

7 июня 2018, 07:49
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