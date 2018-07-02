На минувших выходных в Сызранском районе приставы совместно с сотрудниками ГИМС провели очередной рейд в рамках акции «Должник на воде». Они останавливали суда и проверяли их владельцев на наличие финансовых «хвостов». Всего проверено более 40 водителей катеров. 27 из них оказались с долгами на общую сумму более чем 200 тысяч рублей.
Так, двоим мужчинам, задолжавшим государству 115 и 91 тысячу рублей, были вручены требования об оплате имеющейся задолженности по налогам. После получения бумаг они явились к приставам и закрыли все свои задолженности.
Всего по итогам рейда было окончено 21 исполнительное производство на общую сумму свыше 224 тысячи рублей, сообщает УФССП России по Самарской области.
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