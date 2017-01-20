Проверка прошла на заводе "Гиппократ" в поселке Мирный - одном из лидеров по производству лекарственных препаратов на российском рынке. В инспекции участвуют специалисты Росприроднодзора, эколог из администрации Красноярского района и заместитель местного прокурора. Накануне побывали и эксперты Росалкогольрегулирования.
"В сети Интернет и СМИ размещалась информация и статьи о том, что имеются сведения о нарушении природоохранного законодательства. Был привлечен специалист, чтобы проверить нет ли превышения допустимых веществ в атмосфере. В ходе документарной проверки установлено, что при производстве используется фармакологическая субстанция. Скажем так, по признакам она соответствует или похожа на обычный этиловый спирт. Для того, чтобы выяснить все обстоятельства, нами было согласовано выделение специалистов" , - рассказывает заместитель прокурора Красноярского района Александр Левыкин. Дело в том, что использование спирта строго регламентировано законом и требует специальной лицензии, в отличие от фармсубстанции.
Отметим, что вопросы к "Гиппократу" возникали и у природоохранная прокуратура. Ведомства нашла нарушения в работе спиртзавода в поселке Мулловка Ульяновской области. Там как раз производят фармакологическую субстанцию для лекарственных препаратов, которые делают уже на заводе в Самарской области в поселке Мирный. Дело в том, что на протяжении двух лет "Гиппократ" сбрасывал отходы в водоем без разрешительной документации. Не было и разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Нужные по закону бумаги были оформлены только после долгих судебных тяжб.
Результаты проверки прокуратуры Красноярского района будут известны через 10 дней.
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