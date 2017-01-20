1
07
37
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Прокуратура признала фиктивным брак самарца и иностранки

Прокуратура признала фиктивным брак самарца и иностранки

Супруги виделись только в день свадьбы, в мае 2015 года.
Как выяснилось, уроженка Узбекистана вышла замуж за жителя города Отрадный Самарской области, чтобы получить российское гражданство. При этом вместе они никогда не проживали и не проживают.
Мужчина пояснил, что добровольно 

26 декабря 2016, 05:38
В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольяттинской поликлинике девушка устроила драку в очереди и обругала врача матом

В Тольятти 20-летняя нигде не работающая девушка привлечена к административной ответственности за оскорбление медицинского работника, сообщает областная прокуратура.
 
Как установило надзорное ведомство, 9 сентября этого года молодая особа пыталась попасть на прием к врачу-педиатру Тольяттинской ГП № 4 вне 
22 декабря 2016, 10:06
Директор ООО

Директор ООО "Департамент ЖКХ Тольятти" Виктор Попов будет оштрафован на 75 тысяч рублей

На предприятии, которое отвечает за содержание более 800 домов, прошла прокурорская проверка. Поводом для неё стали массовые обращения горожан. Установлено, что управляющая компания нарушала лицензионные требования при обслуживании ряда жилых объектов.
В многоквартирных домах выявлены повреждения штукатурно-окрасочного слоя стен, неисправности 

22 декабря 2016, 04:00
В Самаре корпоратив чиновников отменен после проверки прокуратуры

В Самаре корпоратив чиновников отменен после проверки прокуратуры

«АСАДО» останется без Нового года. Прокуратура Железнодорожного района Самары отменила резонансную закупку самарского "Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования" по организации новогоднего корпоратива за 300 тысяч рублей.

Как установила проверка надзорного ведомства, по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 
16 декабря 2016, 11:43
В России могут ввести рецепты на спиртосодержащие лекарства

В России могут ввести рецепты на спиртосодержащие лекарства

Минздрав хочет обязать аптеки продавать все спиртосодержащие лекарства - в частности валерьянку, настойки пустырника и боярышника - исключительно по рецепту. В ведомстве обеспокоены тем, что все больше россиян начинают их употреблять в качестве выпивки. Чиновники заверяют - ограничительные меры не 
11 декабря 2015, 03:13
В Самаре составят черный список торговцев «фанфуриками»

В Самаре составят черный список торговцев «фанфуриками»

В областной столице будут выявляться недобросовестные бизнесмены, торгующие спиртовыми настойками под видом лекарств или косметики. Это планируется сделать в течение месяца. После составления черного списка таких торговцев информация поступит в областное министерство имущественных отношений. Планируется расторгать договоры аренды с этими 

29 апреля 2014, 12:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна