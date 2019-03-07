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Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек
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7 марта 2019, 11:12
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Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика
В отделе судебных приставов Кинельского района завели исполнительное производство на мужчину, который задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. Чтобы прояснить финансовое положение неплательщика, судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на нем числится грузовик Volvo. Должника много раз …
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7 марта 2019, 11:03
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Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области
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7 марта 2019, 10:20
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Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение
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7 марта 2019, 09:50
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«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами
Деньги с пассажиров спишут позже. Департамент транспорта Самары разъяснил процесс оплаты проезда картами в городском общественном транспорте. Возможность рассчитываться за поездки в автобусе, трамвае или троллейбусе пластиком либо гаджетами появилась у жителей областного центра с начала этого года. Однако …
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7 марта 2019, 09:23
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В Самаре тушили пожар в производственном здании Минобороны
В среду, 6 марта, произошел пожар в производственном здании Минобороны в Самаре. Возгорание случилось на улице Ново-Урицкой, его площадь составила 150 кв.м. Источник находился на втором этаже, сообщает ren.tv. Известно, что две комнаты в нежилом строении загорелись около 20:00.
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7 марта 2019, 08:21
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В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки
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6 марта 2019, 11:50
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Видео: в Сызрани микроавтобус перевернулся после ДТП
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6 марта 2019, 10:51
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Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире
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6 марта 2019, 10:36
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В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД
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6 марта 2019, 09:45
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В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки
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5 марта 2019, 02:00
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В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома
Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, …
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4 марта 2019, 09:35
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Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске
Самарские полицейские узнали, что в областной столице нелегально находится 39-летний иностранец, которого правоохранительные органы соседней республики искали по подозрению в мошенничестве. Силовики наблюдали за местами, где имел обыкновение бывать этот мужчина. На выходе из торгового центра на улице Победы его …
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28 февраля 2019, 12:50
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В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди
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27 февраля 2019, 10:48
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«Сходил в баню»: в Самаре нашли мужчину, которого 10 лет искала полиция
В Самаре нашли мужчину, который десять лет скрывался от правоохранительных органов. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Кировский район, когда узнал об инциденте в бане на Зубчаниновском шоссе. На охраняемом объекте сработала «тревожная кнопка», силовики отправились по указанному адресу. Оказалось, что …
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26 февраля 2019, 11:35
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В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал
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25 февраля 2019, 11:08
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В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках
В Тольятти ищут 34-летнюю женщину - Юлию Апкину. Как сообщили активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 13 февраля она ушла из больницы в Центральном районе. Несмотря на мороз, на ней был только халат синего цвета до колен, сорочка с …
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15 февраля 2019, 05:14
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В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»
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18 сентября 2018, 11:27
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В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника
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17 сентября 2018, 03:31
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Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани
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15 июня 2018, 11:20
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