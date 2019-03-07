11
20
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 05.03.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек

Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек

В четверг, 7 марта, из здания молла «Мега» на 24-м километре Московского шоссе эвакуировали посетителей и сотрудников. Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, в 10:13 сработала пожарная сигнализация. Из здания вывели 400 человек. Когда на место событий прибыли 
7 марта 2019, 11:12
Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика

Самарец рассчитался с налоговой после ареста грузовика

В отделе судебных приставов Кинельского района завели исполнительное производство на мужчину, который задолжал налоговой службе 141 тысячу рублей. Чтобы прояснить финансовое положение неплательщика, судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы. Оказалось, что на нем числится грузовик Volvo. Должника много раз 
7 марта 2019, 11:03
Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

За неделю, с 25 февраля по 3 марта, в Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 067 человек, в том числе 4913 жителей губернской столицы. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с результатами предыдущей недели наблюдается снижение заболеваемости 
7 марта 2019, 10:20
Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

В среду, 6 марта, в областной столице задержали автомобилиста, который может стать фигурантом уже пятого уголовного дела за вождение в нетрезвом состоянии. Нарушитель хорошо знаком общественникам.
 
- В этот раз он разъезжал по парковке МРЭО. Информацию принял экипаж Полка ДПС по 
7 марта 2019, 09:50
«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами

«Деньги спишут позже»: дептранс разъяснил процесс оплаты проезда картами

Деньги с пассажиров спишут позже. Департамент транспорта Самары разъяснил процесс оплаты проезда картами в городском общественном транспорте. Возможность рассчитываться за поездки в автобусе, трамвае или троллейбусе пластиком либо гаджетами появилась у жителей областного центра с начала этого года. Однако 
7 марта 2019, 09:23
В Самаре тушили пожар в производственном здании Минобороны

В Самаре тушили пожар в производственном здании Минобороны

В среду, 6 марта, произошел пожар в производственном здании Минобороны в Самаре. Возгорание случилось на улице Ново-Урицкой, его площадь составила 150 кв.м. Источник находился на втором этаже, сообщает ren.tv. Известно, что две комнаты в нежилом строении загорелись около 20:00. 
7 марта 2019, 08:21
В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки

В среду, 6 марта, в селе Рождествено Волжского района случилось ЧП — не выдержала тяжести снега и обвалилась крыша двухэтажного жилого дома. Как пишут в соцсетях местные жители, это случилось в доме № 7 по улице Шоссейной. На фотосникамх очевидцев 
6 марта 2019, 11:50
Видео: в Сызрани микроавтобус перевернулся после ДТП

Видео: в Сызрани микроавтобус перевернулся после ДТП

В среду, 6 марта, в Сызрани произошла авария: на улице Мира столкнулись микроавтобус и легковушка «Лада Приора». ДТП случилось около девяти утра. По предварительным данным, в момент столкновения машина отечественного производства выезжала со второстепенной дороги и ее водитель не предоставил 
6 марта 2019, 10:51
Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире

Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире

76-летняя пенсионерка из Самары чудом избежала смерти под рухнувшим потолком. Как рассказывает в соцсетях сама Лидия Ашмаркина, жительница дома № 7 по улице Загорской в Советском районе, несколько дней у нее протекал потолок. Она уверяет, что неоднократно жаловалась в управляющую 
6 марта 2019, 10:36
В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД

В Сызрани в поезде «Орск - Москва» поймали пассажира с ЛСД

В Сызрани задержали в поезде 31-летнего жителя Оренбургской области, который ехал в столицу на заработки. Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте проверяли поезд «Орск — Москва» и заметили, что один из пассажиров слишком нервничает. При досмотре у него нашли 
6 марта 2019, 09:45
В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки

В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки

Во вторник, 5 марта, стало известно о частичном обрушении металлической крыши склада ангарного типа на площади около 450 кв. м (общая площадь — 900 квадратов) на улице Курортной в Сызрани. Как сообщили в ГУ МЧС, в результате происшествия никто не 
5 марта 2019, 02:00
В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, 
4 марта 2019, 09:35
Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Самарские полицейские узнали, что в областной столице нелегально находится 39-летний иностранец, которого правоохранительные органы соседней республики искали по подозрению в мошенничестве. Силовики наблюдали за местами, где имел обыкновение бывать этот мужчина. На выходе из торгового центра на улице Победы его 
28 февраля 2019, 12:50
В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди

В Самаре пропал мужчина с иконой на спине и черепами на груди

Полицейские ищут в областной столице 40-летнего мужчину — Виктора Берняева, который 21 февраля вышел из дома в 4 квартале поселка Красная Глинка и до сих пор не вернулся домой. С родными он не связывался, хотя ранее он всегда предупреждал близких, 
27 февраля 2019, 10:48
«Сходил в баню»: в Самаре нашли мужчину, которого 10 лет искала полиция

«Сходил в баню»: в Самаре нашли мужчину, которого 10 лет искала полиция

В Самаре нашли мужчину, который десять лет скрывался от правоохранительных органов. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Кировский район, когда узнал об инциденте в бане на Зубчаниновском шоссе. На охраняемом объекте сработала «тревожная кнопка», силовики отправились по указанному адресу. Оказалось, что 
26 февраля 2019, 11:35
В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти ищут автомобилиста, который сбил школьника на «зебре» и уехал

В Тольятти разыскивают водителя, который сбил школьника на пешеходном переходе и скрылся. Авария произошла в воскресенье, 24 февраля, на проспекте Степана Разина в районе дома № 57. Как рассказали в ГИБДД Тольятти, 14-летний мальчик переходил дорогу на «зеленый» сигнал светофора, 
25 февраля 2019, 11:08
В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках

В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках

В Тольятти ищут 34-летнюю женщину - Юлию Апкину. Как сообщили активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 13 февраля она ушла из больницы в Центральном районе. Несмотря на мороз, на ней был только халат синего цвета до колен, сорочка с 
15 февраля 2019, 05:14
В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего мальчика, которого волонтеры и полиция искали несколько недель. Напомним, что 11-летний Артем пропал еще 28 августа. Примерно в 18:00 он ушел из школы в Чапаевске и больше на связь не выходил. Как сообщили представители Поисково-спасательного 
18 сентября 2018, 11:27
В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В выходные спасатели искали в Муранском бору в Шигонском районе пропавшего грибника. В субботу, 15 сентября, 70-летний житель села Муранка ушел в лес за грибами, но, когда начало темнеть, понял, что не может соориентироваться на местности. Он прихватил с собой 
17 сентября 2018, 03:31
Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани

Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани

В Сызрани ищут двоих пропавших местных жителей. Явар Макаров (на фото) и Алексей Копачев отправились на лодке на Волгу. 8 июня они отошли от причала совхоза «Комсомолец» в сторону Бестужевки. Больше на связь с родственниками они не выходили.

Родные 
15 июня 2018, 11:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх