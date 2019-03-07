Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани В Сызрани ищут двоих пропавших местных жителей. Явар Макаров (на фото) и Алексей Копачев отправились на лодке на Волгу. 8 июня они отошли от причала совхоза «Комсомолец» в сторону Бестужевки. Больше на связь с родственниками они не выходили.



Родные …