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Соревнования на кубок Владислава Третьяка пройдут в Сызрани

Соревнования на кубок Владислава Третьяка пройдут в Сызрани

С 17 по 21 марта в Сызрани пройдет всероссийский хоккейный турнир «Кубок Владислава Третьяка». В состязаниях примут участие юные спортсмены в возрасте 11 лет. За главный приз будут бороться восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Туймазы, Подольска, Самары, Перми и 
12 марта 2018, 03:03
Хоккейная «Лада» уступила «Сочи» в последнем матче сезона

Хоккейная «Лада» уступила «Сочи» в последнем матче сезона

1 марта игроки тольяттинской «Лады» провели заключительный матч сезона Континентальной хоккейной лиги. Соперником автозаводцев стал клуб «Сочи».

Матч начался на встречных курсах, и уже к третьей минуте команды успели забить друг другу по шайбе. У тольяттинцев отличился Кирилл Капустин, а у 

2 марта 2018, 09:37
Президент России Владимир Путин вручил вратарю Василию Кошечкину орден Дружбы за олимпийское «золото»

Президент России Владимир Путин вручил вратарю Василию Кошечкину орден Дружбы за олимпийское «золото»

В среду, 28 февраля воспитанник тольяттинской хоккейной школы Василий Кошечкин получил орден Дружбы. Награду спортсмену вручил Президент России Владимир Путин за победу на Олимпийских играх — 2018 в составе хоккейной сборной.

"Огромным подарком, безусловно, для миллионов российских болельщиков стала и наша победа 

1 марта 2018, 02:19
Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре

Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре

В Самаре продолжается выплата долгов по зарплате хоккеистам ЦСК ВВС, информирует областное министерство спорта. Спортсменам полностью выдали деньги за ноябрь и декабрь прошлого года. Вопрос с выплатой оставшейся суммы в настоящее время прорабатывается.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», долги по зарплате стали 

28 февраля 2018, 05:47
Тренером вратарей гандбольной «Лады» стал Павел Сукосян

Тренером вратарей гандбольной «Лады» стал Павел Сукосян

В тренерском штабе гандбольного клуба «Лада» пополнение. Наставником голкиперов команды стал Павел Сукосян. В своем послужном списке он имеет титулы двукратного чемпиона мира, а также чемпиона Олимпийских игр в Сиднее. До последнего времени Павел Сукосян работал в Корее, а до 

14 февраля 2018, 09:51
«Лада» проиграла китайским канадцам со счетом 0:2

«Лада» проиграла китайским канадцам со счетом 0:2

В рамках чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги тольяттинская «Лада» на своей площадке встречалась с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», основу которого составляют бывшие игроки НХЛ. На 5-й минуте «китаец» Кайл Чипчура забил в ворота тольяттинцев первую шайбу.

А шведский вратарь Магнус Хеллберг 

6 сентября 2017, 09:51

"Лада" проиграла "Амуру" в овертайме

5 сентября волжане сыграют дома с китайским "Куньлунем".
4 сентября 2017, 09:41
Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли команде МХЛ из Тольятти

Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли команде МХЛ из Тольятти

Тольяттинская хоккейная команда «Ладья», которая выступает в МХЛ, провела на своем льду товарищеский матч с самарским ЦСК ВВС. В первом же периоде автозаводцы забили в ворота самарцев три раза. Во втором соперники забросили друг другу по две шайбы, а третьем 
31 августа 2017, 08:08
«Лада» закрепилась в зоне плей-офф КХЛ

«Лада» закрепилась в зоне плей-офф КХЛ

Хоккеисты тольяттинской «Лады» уверенно переиграли на своем льду прямого конкурента за место в плей-офф КХЛ - екатеринбургский «Автомобилист».

Накануне уральцев скосила болезнь – сразу 7 игроков оказались в лазарете, пришлось переносить игру против "Трактора". В Тольятти не смогли приехать двое игроков 

4 декабря 2014, 10:38
Тренер «Барыса» на матче бросил бутылку в капитана «Ак Барса»

Тренер «Барыса» на матче бросил бутылку в капитана «Ак Барса»

24 ноября в Казани проходил хоккейный матч между «Ак Барсом» и «Барысом». В начале встречи между капитаном казанцев Александром Свитовым и защитником «Барыса» Дамиром Рыспаевым произошла драка. После чего в капитана хозяев бросил бутылкой с водой тренер гостей Андрей Назаров.
25 ноября 2014, 12:57
ХК «Лада» против «Витязя»: четвертая победа хоккеистов из Тольятти

ХК «Лада» против «Витязя»: четвертая победа хоккеистов из Тольятти

Тольяттинская «Лада» продлила победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги до четырех матчей. Накануне в Мытищах «Лада» переиграла местный «Витязь» со счетом 2:0.

Голкипер команды Илья Ежов, который отразил 46 бросков, во второй раз в сезоне сыграл всухую. В середине 

21 ноября 2014, 09:57
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