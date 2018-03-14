Как стало известно «ТЕРРЕ», хоккейный клуб «Лада», вопреки всем негативным прогнозам, все-таки останется в Континентальной хоккейной лиге. Ожидается, что решение руководства КХЛ будет оглашено 27 марта.
Напомним, лига приняла решение сократить со следующего сезона число участников. Среди критериев, играющих роль для изгнания из элиты, главный - бюджет клуба. У «Лады» он составляет порядка 200 миллионов рублей и является одним из самых скромных в лиге, а кроме того, на 2/3 формируется из средств казны 63-го региона. Преимуществами считаются качество телетрансляции, посещаемость, медийность и работа с болельщиками.
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