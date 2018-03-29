Министерство спорта Самарской области прокомментировало исключение тольяттинского клуба «Лада» из состава Континентальной хоккейной лиги.
«Крайне разочарованы решением Совета директоров КХЛ не включать ХК «Лада» в число участников чемпионата - 2018/2019. Регион был заинтересован в сохранении клуба в КХЛ, предпринимались различные меры для решения этого вопроса», - говорится в твиттер-аккаунте ведомства.
В министерстве отмечают, что в лигу были направлены гарантии того, что клуб получит все необходимое финансирование для выступления в сезоне. При этом делалось все для сокращения вложений из областной казны при увеличении объема спонсорских средств (один из параметров лиги по оценке эффективности клубов). Кроме того, «Лада» была одним из посещаемых клубов на домашних играх.
Напомним, об исключении «Лады» из состава участников КХЛ было объявлено 28 марта. Вместе с автозаводцами элитный дивизион покинула «Югра».
|
Хоккейная «Лада» исключена из состава КХЛ
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» исключен из состава Континентальной хоккейной лиги. Решение было принято на заседании совета директоров КХЛ.
- Совет директоров КХЛ утвердил список 25 клубов-участников сезона 2018/2019. В него не вошли «Лада» и «Югра», - говорится в официальном твиттер-аккаунте лиги.
Отметим, …
|
28 марта 2018, 02:46
|
Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены
|
27 марта 2018, 10:11
|
В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей
В будущем хоккейном сезоне бюджет тольяттинской «Лады» составит 800 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор автозаводцев Владимир Вдовин. По его словам, 60% денег будут направлены из областного бюджета. Остальное финансирование обеспечат АвтоВАЗ, как титульный спонсор, а также собственные заработки …
|
22 марта 2018, 03:19
|
Решение об участии тольяттинской «Лады» в матчах КХЛ огласят 27 марта
Как стало известно «ТЕРРЕ», хоккейный клуб «Лада», вопреки всем негативным прогнозам, все-таки останется в Континентальной хоккейной лиге. Ожидается, что решение руководства КХЛ будет оглашено 27 марта.
Напомним, лига приняла решение сократить со следующего сезона число участников. Среди критериев, играющих роль для …
|
14 марта 2018, 05:04
|
«Лада» проиграла китайским канадцам со счетом 0:2
В рамках чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги тольяттинская «Лада» на своей площадке встречалась с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», основу которого составляют бывшие игроки НХЛ. На 5-й минуте «китаец» Кайл Чипчура забил в ворота тольяттинцев первую шайбу.
А шведский вратарь Магнус Хеллберг …
|
6 сентября 2017, 09:51
|
В блогах: ХК «Лада» пересядет на Lada Vesta
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что хоккеисты тольяттинской «Лады» побывали с экскурсией на АвтоВАЗе. Ее провел лично президент компании Бу Андерссон. Ледовая дружина осталась под впечатлением. Спортсмены побывали на прессовом производстве и конвейере. Увидели, как собирают Lada. …
|
12 февраля 2016, 07:28
|
Обвиняемый в гибели ХК «Локомотив» амнистирован
|
23 сентября 2015, 04:58
|
Хоккеисты тольяттинской «Лады» сыграют в Италии и Швейцарии
29 июля у тольяттинского ХК «Лада» стартуют учебно-тренировочные сборы в Италии. Они пройдут на олимпийской базе в Турине. В рамках подготовительных мероприятий у автозаводцев запланированы товарищеские матчи с «Нефтехимиком» и «Локомотивом». Из Турина тольяттинские хоккеисты отправятся на турнир в Швейцарию,
|
3 июня 2014, 02:07