3 апреля в Тольятти гандбольная «Лада» принимала на своей площадке «Динамо-Синара» из Волгограда. На кону стояла путевка в полуфинал плей-офф чемпионата России.

Первая половина матча проходила на встречных курсах. На перерыв после первых 30 минут игры соперники разошлись с разницей в …