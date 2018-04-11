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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Гандбольная «Лада» вышла в полуфинал плей-офф чемпионата России

Гандбольная «Лада» вышла в полуфинал плей-офф чемпионата России

3 апреля в Тольятти гандбольная «Лада» принимала на своей площадке «Динамо-Синара» из Волгограда. На кону стояла путевка в полуфинал плей-офф чемпионата России.

Первая половина матча проходила на встречных курсах. На перерыв после первых 30 минут игры соперники разошлись с разницей в 

4 апреля 2018, 10:59
Минспорт отреагировал на исключение хоккейной «Лады» из КХЛ

Минспорт отреагировал на исключение хоккейной «Лады» из КХЛ

Министерство спорта Самарской области прокомментировало исключение тольяттинского клуба «Лада» из состава Континентальной хоккейной лиги.

«Крайне разочарованы решением совета директоров КХЛ не включать ХК «Лада» в число участников чемпионата - 2018/2019. Регион был заинтересован в сохранении клуба в КХЛ, предпринимались различные меры 

29 марта 2018, 03:13
Хоккейная «Лада» исключена из состава КХЛ

Хоккейная «Лада» исключена из состава КХЛ

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» исключен из состава Континентальной хоккейной лиги. Решение было принято на заседании совета директоров КХЛ.

- Совет директоров КХЛ утвердил список 25 клубов-участников сезона 2018/2019. В него не вошли «Лада» и «Югра», - говорится в официальном твиттер-аккаунте лиги.

Отметим, 

28 марта 2018, 02:46
Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС за январь и февраль  выплачены. До конца текущей недели планируется погасить задолженность за март. Об этом сообщило министерство спорта Самарской области. Совместно с руководством ХК ЦСК ВВС ведомство продолжает заниматься 
27 марта 2018, 10:11
В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей

В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей

В будущем хоккейном сезоне бюджет тольяттинской «Лады» составит 800 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор автозаводцев Владимир Вдовин. По его словам, 60% денег будут направлены из областного бюджета. Остальное финансирование обеспечат АвтоВАЗ, как титульный спонсор, а также собственные заработки 

22 марта 2018, 03:19
Решение об участии тольяттинской «Лады» в матчах КХЛ огласят 27 марта

Решение об участии тольяттинской «Лады» в матчах КХЛ огласят 27 марта

Как стало известно «ТЕРРЕ», хоккейный клуб «Лада», вопреки всем негативным прогнозам, все-таки останется в Континентальной хоккейной лиге. Ожидается, что решение руководства КХЛ будет оглашено 27 марта.

Напомним, лига приняла решение сократить со следующего сезона число участников. Среди критериев, играющих роль для 

14 марта 2018, 05:04
Хоккейная «Лада» уступила «Сочи» в последнем матче сезона

Хоккейная «Лада» уступила «Сочи» в последнем матче сезона

1 марта игроки тольяттинской «Лады» провели заключительный матч сезона Континентальной хоккейной лиги. Соперником автозаводцев стал клуб «Сочи».

Матч начался на встречных курсах, и уже к третьей минуте команды успели забить друг другу по шайбе. У тольяттинцев отличился Кирилл Капустин, а у 

2 марта 2018, 09:37
В блогах: ХК «Лада» пересядет на Lada Vesta

В блогах: ХК «Лада» пересядет на Lada Vesta

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что хоккеисты тольяттинской «Лады» побывали с экскурсией на АвтоВАЗе. Ее провел лично президент компании Бу Андерссон. Ледовая дружина осталась под впечатлением. Спортсмены побывали на прессовом производстве и конвейере. Увидели, как собирают Lada. 
12 февраля 2016, 07:28
Обвиняемый в гибели ХК «Локомотив» амнистирован

Обвиняемый в гибели ХК «Локомотив» амнистирован

В Ярославле подошел к концу судебный процесс по делу об авиационной катастрофе четырехлетней давности - одной и самых масштабных трагедий гражданской авиации 21 века, когда при крушении лайнера погибли 44 человека, в числе которых – основной состав хоккейной команды «Локомотив». 
23 сентября 2015, 04:58
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