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Гандбольная «Лада» вышла в полуфинал плей-офф чемпионата России
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4 апреля 2018, 10:59
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Минспорт отреагировал на исключение хоккейной «Лады» из КХЛ
Министерство спорта Самарской области прокомментировало исключение тольяттинского клуба «Лада» из состава Континентальной хоккейной лиги.
«Крайне разочарованы решением совета директоров КХЛ не включать ХК «Лада» в число участников чемпионата - 2018/2019. Регион был заинтересован в сохранении клуба в КХЛ, предпринимались различные меры …
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29 марта 2018, 03:13
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Хоккейная «Лада» исключена из состава КХЛ
Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» исключен из состава Континентальной хоккейной лиги. Решение было принято на заседании совета директоров КХЛ.
- Совет директоров КХЛ утвердил список 25 клубов-участников сезона 2018/2019. В него не вошли «Лада» и «Югра», - говорится в официальном твиттер-аккаунте лиги.
Отметим, …
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28 марта 2018, 02:46
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Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены
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27 марта 2018, 10:11
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В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей
В будущем хоккейном сезоне бюджет тольяттинской «Лады» составит 800 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор автозаводцев Владимир Вдовин. По его словам, 60% денег будут направлены из областного бюджета. Остальное финансирование обеспечат АвтоВАЗ, как титульный спонсор, а также собственные заработки …
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22 марта 2018, 03:19
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Решение об участии тольяттинской «Лады» в матчах КХЛ огласят 27 марта
Как стало известно «ТЕРРЕ», хоккейный клуб «Лада», вопреки всем негативным прогнозам, все-таки останется в Континентальной хоккейной лиге. Ожидается, что решение руководства КХЛ будет оглашено 27 марта.
Напомним, лига приняла решение сократить со следующего сезона число участников. Среди критериев, играющих роль для …
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14 марта 2018, 05:04
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Хоккейная «Лада» уступила «Сочи» в последнем матче сезона
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2 марта 2018, 09:37
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В блогах: ХК «Лада» пересядет на Lada Vesta
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что хоккеисты тольяттинской «Лады» побывали с экскурсией на АвтоВАЗе. Ее провел лично президент компании Бу Андерссон. Ледовая дружина осталась под впечатлением. Спортсмены побывали на прессовом производстве и конвейере. Увидели, как собирают Lada. …
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12 февраля 2016, 07:28
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Обвиняемый в гибели ХК «Локомотив» амнистирован
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23 сентября 2015, 04:58