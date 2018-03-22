В будущем хоккейном сезоне бюджет тольяттинской «Лады» составит 800 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор автозаводцев Владимир Вдовин. По его словам, 60% денег будут направлены из областного бюджета. Остальное финансирование обеспечат АвтоВАЗ, как титульный спонсор, а также собственные заработки клуба.
Сейчас руководство «Лады» ожидает заседания совета директоров КХЛ. На нем решится вопрос о дальнейшем участии тольяттинцев в составе лиги.
«В конце марта состоится совет директоров КХЛ, на котором будет принято решение о составе и количестве участников следующего сезона. Со своей стороны клуб подал все документы. В эту работу включились Дмитрий Игоревич Азаров и Дмитрий Анатольевич Шляхтин – они провели ряд переговоров. Мы настроены позитивно, все должно быть хорошо», - пояснил Владимир Вдовин.
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