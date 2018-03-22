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В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом

В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом

На днях в полицию Безенчукского района обратился 18-летний парень, который заявил, что стал жертвой вымогателя. Молодой человек рассказал, что распивал спиртное с приятелями. Во время посиделки с одним из них у потерпевшего возник конфликт. Угрожая ножом, злоумышленник заявил, что студент 

22 марта 2018, 01:04
Деньги СОФЖИ арестовали

Деньги СОФЖИ арестовали

Областной Арбитражный суд вновь наложил арест на счета Самарского областного фонда жилья и ипотеки. «Замороженными» оказались свыше 14 миллионов рублей. Санкции введены в качестве обеспечительных мер по иску «Волжского социального банка», лишенного лицензии в конце 2013 года и находящегося сейчас 
20 марта 2018, 09:49
Решение об участии тольяттинской «Лады» в матчах КХЛ огласят 27 марта

Решение об участии тольяттинской «Лады» в матчах КХЛ огласят 27 марта

Как стало известно «ТЕРРЕ», хоккейный клуб «Лада», вопреки всем негативным прогнозам, все-таки останется в Континентальной хоккейной лиге. Ожидается, что решение руководства КХЛ будет оглашено 27 марта.

Напомним, лига приняла решение сократить со следующего сезона число участников. Среди критериев, играющих роль для 

14 марта 2018, 05:04
Пятый по величине алмаз в истории продан за 40 миллионов долларов в Бельгии

Пятый по величине алмаз в истории продан за 40 миллионов долларов в Бельгии

Пятый по величине в истории алмаз «Легенда Лесото» в понедельник был продан на аукционе за 40 миллионов долларов. Торги проходили в бельгийском Антверпене. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на компанию Gem Diamonds Ltd, которая и выставила драгоценность на торги. Камень был 

13 марта 2018, 08:38
В Самаре директор частной клиники для алкоголиков украл у пациента деньги

В Самаре директор частной клиники для алкоголиков украл у пациента деньги

В Самаре задержан директор частной клиники для алкоголиков. Один из пациентов учреждения сообщил полицейским, что у него пропали деньги, переданные руководителю клиники под ответственное хранение.

Потерпевший - 48-летний мужчина рассказал, что проходит в частном реабилитационном центре курс лечения от алкоголизма.  У 

13 марта 2018, 02:08
Соревнования на кубок Владислава Третьяка пройдут в Сызрани

Соревнования на кубок Владислава Третьяка пройдут в Сызрани

С 17 по 21 марта в Сызрани пройдет всероссийский хоккейный турнир «Кубок Владислава Третьяка». В состязаниях примут участие юные спортсмены в возрасте 11 лет. За главный приз будут бороться восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Туймазы, Подольска, Самары, Перми и 
12 марта 2018, 03:03
Хоккейная «Лада» уступила «Сочи» в последнем матче сезона

Хоккейная «Лада» уступила «Сочи» в последнем матче сезона

1 марта игроки тольяттинской «Лады» провели заключительный матч сезона Континентальной хоккейной лиги. Соперником автозаводцев стал клуб «Сочи».

Матч начался на встречных курсах, и уже к третьей минуте команды успели забить друг другу по шайбе. У тольяттинцев отличился Кирилл Капустин, а у 

2 марта 2018, 09:37
Президент России Владимир Путин вручил вратарю Василию Кошечкину орден Дружбы за олимпийское «золото»

Президент России Владимир Путин вручил вратарю Василию Кошечкину орден Дружбы за олимпийское «золото»

В среду, 28 февраля воспитанник тольяттинской хоккейной школы Василий Кошечкин получил орден Дружбы. Награду спортсмену вручил Президент России Владимир Путин за победу на Олимпийских играх — 2018 в составе хоккейной сборной.

"Огромным подарком, безусловно, для миллионов российских болельщиков стала и наша победа 

1 марта 2018, 02:19
Тренером вратарей гандбольной «Лады» стал Павел Сукосян

Тренером вратарей гандбольной «Лады» стал Павел Сукосян

В тренерском штабе гандбольного клуба «Лада» пополнение. Наставником голкиперов команды стал Павел Сукосян. В своем послужном списке он имеет титулы двукратного чемпиона мира, а также чемпиона Олимпийских игр в Сиднее. До последнего времени Павел Сукосян работал в Корее, а до 

14 февраля 2018, 09:51
«Лада» проиграла китайским канадцам со счетом 0:2

«Лада» проиграла китайским канадцам со счетом 0:2

В рамках чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги тольяттинская «Лада» на своей площадке встречалась с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», основу которого составляют бывшие игроки НХЛ. На 5-й минуте «китаец» Кайл Чипчура забил в ворота тольяттинцев первую шайбу.

А шведский вратарь Магнус Хеллберг 

6 сентября 2017, 09:51

"Лада" проиграла "Амуру" в овертайме

5 сентября волжане сыграют дома с китайским "Куньлунем".
4 сентября 2017, 09:41
«Лада» закрепилась в зоне плей-офф КХЛ

«Лада» закрепилась в зоне плей-офф КХЛ

Хоккеисты тольяттинской «Лады» уверенно переиграли на своем льду прямого конкурента за место в плей-офф КХЛ - екатеринбургский «Автомобилист».

Накануне уральцев скосила болезнь – сразу 7 игроков оказались в лазарете, пришлось переносить игру против "Трактора". В Тольятти не смогли приехать двое игроков 

4 декабря 2014, 10:38
Тренер «Барыса» на матче бросил бутылку в капитана «Ак Барса»

Тренер «Барыса» на матче бросил бутылку в капитана «Ак Барса»

24 ноября в Казани проходил хоккейный матч между «Ак Барсом» и «Барысом». В начале встречи между капитаном казанцев Александром Свитовым и защитником «Барыса» Дамиром Рыспаевым произошла драка. После чего в капитана хозяев бросил бутылкой с водой тренер гостей Андрей Назаров.
25 ноября 2014, 12:57
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