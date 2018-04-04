Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 будет официальной фан-зоной, начали монтировать сцену. Высотой она будет с девятиэтажный дом. Сооружение будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран. «Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, …