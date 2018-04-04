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Самарцев поощрят призами за участие в субботнике
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4 апреля 2018, 02:08
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Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары
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4 апреля 2018, 10:01
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Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары
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4 апреля 2018, 07:16
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Символикой FIFA к ЧМ-2018 оформят кареты скорой помощи в Самаре
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4 апреля 2018, 07:02
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В блогах: Решаю проблемы с крышей. Недорого
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3 апреля 2018, 06:38
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Самарскому Фонду капремонта удалось привлечь кредит
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3 апреля 2018, 05:15
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Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре
В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 будет официальной фан-зоной, начали монтировать сцену. Высотой она будет с девятиэтажный дом. Сооружение будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран.
«Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, …
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3 апреля 2018, 04:40
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В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара
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3 апреля 2018, 11:51