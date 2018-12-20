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В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»
В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании.
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20 декабря 2018, 02:05
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В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану
В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
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20 декабря 2018, 01:44
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В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный
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20 декабря 2018, 12:37
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На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело
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20 декабря 2018, 12:16
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Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат
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20 декабря 2018, 12:01
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Кадровый голод: в Самаре дефицит водителей трамваев и кондукторов
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6 декабря 2018, 09:15
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ГИБДД собирается бороться с «левыми справками»
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3 ноября 2018, 09:28
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Водитель КАМАЗа устроил «форсаж» на обочине под Сызранью
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13 июля 2018, 11:12
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Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России
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25 июня 2018, 02:15
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Около миллиона автомобилистов Самарской области ждет новое испытание
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19 июня 2018, 04:10
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Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»
Самарчанка Мария Шестерикова поведала в «Фейсбуке», как она вместе с подругами-красавицами устроила флешмоб против разбитых дорог города. Девушки в красном измерили самарские ямы. «У меня вот была яма на новенькой улице Арена 2018 около стадиона к чемпионату мира по …
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23 апреля 2018, 07:00
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Флешмоб «У кого длиннее кот» набирает популярность в сети
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14 марта 2018, 10:21
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Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»
Пресс-атташе футбольного клуба «Сызрань-2003» Светлана Щепеткова запустила в соцсети «ВКонтакте» интернет-флешмоб #спаситеСызрань2003. Суть акции в том, чтобы болельщики поделились фотографиями значимых моментов, связанных с командой, а также небольшими рассказами, почему для них она так важна. «Дорогие друзья. Ни для …
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20 октября 2017, 09:45