Кадровый голод: в Самаре дефицит водителей трамваев и кондукторов



"Подвижной состав есть. Но не хватает водителей и кондукторов. Мы об этом уже много раз говорили, но ситуация не улучшается. В настоящий момент очень … В Самаре острая нехватка водителей трамваев и троллейбусов, а также кондукторов, сообщает муниципальное "Трамвайно-троллейбусное управление"."Подвижной состав есть. Но не хватает водителей и кондукторов. Мы об этом уже много раз говорили, но ситуация не улучшается. В настоящий момент очень