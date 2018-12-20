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Материалы по теме:

В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В Самаре вандал похитил светящуюся снежинку с кинотеатра «Художественный»

В областной столице ищут неизвестного вандала, который похитил часть иллюминации с кинотеатра «Художественный» на улице Куйбышева, 105. Добычей злоумышленника стала большая светящаяся снежинка. Само похищение попало на видео - его записала камера, прикрепленная на здании. 
 
- Надеемся, у вора проснётся совесть, 
20 декабря 2018, 02:05
В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
 
- Возобновление теплоснабжения 
20 декабря 2018, 01:44
В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный

Накануне, 19 декабря, в областной столице под колесами джипа оказалась женщина-пешеход. В 10:30 53-летний автомобилист ехал на Toyota Land Cruiser 150 по улице Черемшанской в сторону проспекта Кирова. По предварительным данным, при повороте направо на проспект Кирова напротив дома № 
20 декабря 2018, 12:37
На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело

На начальницу отдела ГСУ областного МВД завели уголовное дело

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении начальника контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Женщину подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также фигурантами дела по статье «Посредничество во 
20 декабря 2018, 12:16
Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал об уровне зарплат и реальных доходов населения в этом году. По данным подконтрольного ему ведомства, в 2017 году показатель реальной заработной платы составлял 104,6, а уже в 2018 — 108,5.
 
20 декабря 2018, 12:01
Кадровый голод: в Самаре дефицит водителей трамваев и кондукторов

Кадровый голод: в Самаре дефицит водителей трамваев и кондукторов

В Самаре острая нехватка водителей трамваев и троллейбусов, а также кондукторов, сообщает муниципальное "Трамвайно-троллейбусное управление".

"Подвижной состав есть. Но не хватает водителей и кондукторов. Мы об этом уже много раз говорили, но ситуация не улучшается. В настоящий момент очень 
6 декабря 2018, 09:15
ГИБДД собирается бороться с «левыми справками»

ГИБДД собирается бороться с «левыми справками»

ГИБДД хочет бороться с «левыми» медицинскими справками. Ведомство предлагает, чтобы Минздрав передавал ему данные о гражданах, которые имеют противопоказания к вождению. В первую очередь имеются в виду алкоголики, наркоманы и те, кто плохо видит. Информация должна поступать в специальную базу 
3 ноября 2018, 09:28
Водитель КАМАЗа устроил «форсаж» на обочине под Сызранью

Водитель КАМАЗа устроил «форсаж» на обочине под Сызранью

В районе развязки на автодороге Сызрань - Саратов очевидцы засняли опасные маневры водителя КАМАЗа. Мужчина, который сидел за рулем большегруза, решил не ждать и обогнал колонну автомобилей прямо по обочине. Инцидент зафиксировали около 14:00 11 июля. На трассе Р228 в 
13 июля 2018, 11:12
Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

В Самаре решили неординарно поддержать сборную России по футболу перед предстоящим матчем ЧМ-2018 с командой Уругвая. На одной из центральных улиц города волонтеры вместе с жителями устроили флешмоб. Сотни человек, танцуя, прошли по улице Куйбышева.

Идея устроить флешмоб в поддержку сборной 

25 июня 2018, 02:15
Около миллиона автомобилистов Самарской области ждет новое испытание

Около миллиона автомобилистов Самарской области ждет новое испытание

Около миллиона автомобилистов Самарской области, как и еще порядка 50 миллионов водителей в России, в ближайшие месяцы ждет новое испытание. Центробанк решился на кардинальные перемены в системе ОСАГО. По статистике, более 80% всех жалоб на страховщиков приходится именно на институт 

19 июня 2018, 04:10
Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»

Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»

Самарчанка Мария Шестерикова поведала в «Фейсбуке», как она вместе с подругами-красавицами устроила флешмоб против разбитых дорог города. Девушки в красном измерили самарские ямы. «У меня вот была яма на новенькой улице Арена 2018 около стадиона к чемпионату мира по 
23 апреля 2018, 07:00
Флешмоб «У кого длиннее кот» набирает популярность в сети

Флешмоб «У кого длиннее кот» набирает популярность в сети

В японском сегменте Twitter набирает обороты новый флешмоб. Все началось с того, что один молодой человек увидел, как спит его кот. Он решил вытянуть животное во всю длину, а после этого сфотографировал. Карточку он выложив в своем микроблоге с подписью 
14 марта 2018, 10:21
Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»

Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»

Пресс-атташе футбольного клуба «Сызрань-2003» Светлана Щепеткова запустила в соцсети «ВКонтакте» интернет-флешмоб #спаситеСызрань2003. Суть акции в том, чтобы болельщики поделились фотографиями значимых моментов, связанных с командой, а также небольшими рассказами, почему для них она так важна. «Дорогие друзья. Ни для 
20 октября 2017, 09:45
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