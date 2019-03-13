В Самаре в среду, 20 марта, отключат холодную воду в многоэтажках на улице Стара-Загора. По заявленному графику, воды не будет в течение семи с половиной часов.

«Из-за плановых работ на насосной станции подкачки 20 марта с 9 часов утра до 16:30 …