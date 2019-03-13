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Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов
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13 марта 2019, 12:45
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В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно
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13 марта 2019, 02:49
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Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу
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13 марта 2019, 02:31
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской
В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
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13 марта 2019, 01:56
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Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать
Сейчас в Самаре проживают 98 тысяч инвалидов. Только 18-20 % из них готовы активно работать. Такова оценка председателя общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгения Печерских. Определенным решением может стать закон о социальном предпринимательстве, который прошел первое чтение в Госдуме. Подробности в …
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13 марта 2019, 01:28
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Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура
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12 марта 2019, 02:43
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В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
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11 марта 2019, 03:06
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В Самаре обрушился козырек подъезда в многоэтажке на Стара-Загоре
В воскресенье, 10 марта, в одном из домов на улице Стара-Загора, расположенном неподалеку от парка имени Гагарина, случилось ЧП. Там обрушился козырек подъезда, рассказали очевидцы в соцсетях. Только чудом никто не пострадал — в этот момент женщина выходила из …
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11 марта 2019, 11:34
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16-летняя самарчанка отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков
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8 марта 2019, 08:34
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Самарцы пустили домой рецидивиста, который прикинулся работником газовой службы
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6 марта 2019, 09:29
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Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда
Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантных должностей двух заместителей председателя и 26 судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который будет базироваться в Самаре. Заявления и документы от соискателей принимаются до 25 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», председателем …
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5 марта 2019, 08:46
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Укладывали плитку в мороз: в Самаре приостановили ремонт сквера на Стара-Загоре
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27 ноября 2018, 11:20
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Без холодной воды остались многоэтажки на ул. Стара-Загора в Самаре
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20 марта 2018, 12:15
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Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре
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5 марта 2018, 03:30
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Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре
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5 марта 2018, 10:43
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