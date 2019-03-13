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Материалы по теме:

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

В Самарской области началась подготовка к паводку. Повышение уровня воды на малых реках прогнозируется в конце марта - начале апреля, однако есть вероятность подтопления южных районов губернии на неделю раньше - в 20-х числах марта. В зоне риска находятся 13 
13 марта 2019, 12:45
В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на № 66 по улице Ивана Булкина в областной столице под тяжестью снега просела крыша. По словам жильцов, у пенсионерки, живущей на пятом этаже, отключилось электричество. Самарцы уверяют, что обращались в аварийные службы, к коммунальщикам, но неоднократные жалобы 
13 марта 2019, 02:49
Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

В Самаре возник новый вид «бизнеса»: родители готовы платить за временную прописку, чтобы их отпрыски могли попасть в первые классы престижных школ. Схему озвучили на заседании рабочей группы комитета губдумы по образованию и науке по совершенствованию правового регулирования приема детей 
13 марта 2019, 02:31
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской

В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
 
- Улица Молодогвардейская, 94, чрезвычайная ситуация, 
13 марта 2019, 01:56
Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать

Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать

Сейчас в Самаре проживают 98 тысяч инвалидов. Только 18-20 % из них готовы активно работать. Такова оценка председателя общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгения Печерских. Определенным решением может стать закон о социальном предпринимательстве, который прошел первое чтение в Госдуме. Подробности в 
13 марта 2019, 01:28
Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура

Самарец погасил долг за «коммуналку» ради кухонного гарнитура

Самарец едва не лишился кухонного гарнитура из-за долгов за коммунальные услуги. Судебные приставы завели два исполнительных производства на жителя Кошкинского района. Мужчина долгое время не перечислял деньги за коммунальные услуги, и его долг составил 45 тысяч рублей. Хотя в отношении 
12 марта 2019, 02:43
В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

Перед судом в Оренбурге предстали трое жителей Самарской области, которых подозревали в незаконном сбыте наркотиков в Бугуруслане. По версии следствия, подсудимые - двое женщин и мужчина с ноября 2017 по март 2018 года получали в Самаре мелкооптовые партии синтетических наркотиков. 
11 марта 2019, 03:06
В Самаре обрушился козырек подъезда в многоэтажке на Стара-Загоре

В Самаре обрушился козырек подъезда в многоэтажке на Стара-Загоре

В воскресенье, 10 марта, в одном из домов на улице Стара-Загора, расположенном неподалеку от парка имени Гагарина, случилось ЧП. Там обрушился козырек подъезда, рассказали очевидцы в соцсетях. Только чудом никто не пострадал — в этот момент женщина выходила из 
11 марта 2019, 11:34
16-летняя самарчанка отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков

16-летняя самарчанка отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков

Самарский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летней девушки. Ее подозревали в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщает областная прокуратура, в октябре прошлого года девушка забрала из «закладки» в Кировском районе сверток с 35 пакетиками, в которых 
8 марта 2019, 08:34
Самарцы пустили домой рецидивиста, который прикинулся работником газовой службы

Самарцы пустили домой рецидивиста, который прикинулся работником газовой службы

Самарский суд рассмотрел дело мужчины, который выдавал себя за сотрудника газовой службы. По версии следствия, 1 сентября прошлого года вместе с подельником 32-летний трижды судимый житель областной столицы пришел в одну из квартир дома №108 по Ново-Вокзальной. Сообщники показали хозяину 
6 марта 2019, 09:29
Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантных должностей двух заместителей председателя и 26 судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который будет базироваться в Самаре. Заявления и документы от соискателей принимаются до 25 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», председателем 
5 марта 2019, 08:46
Укладывали плитку в мороз: в Самаре приостановили ремонт сквера на Стара-Загоре

Укладывали плитку в мороз: в Самаре приостановили ремонт сквера на Стара-Загоре

В Самаре прекратится ремонт в сквере «Болгарский», расположенном напротив дома № 143 по улице Стара-Загора. По словам местных жителей, демонтаж старого покрытия в месте отдыха и укладка нового стартовали совсем недавно, в холодное время года .Очевидцы возмутились: «Это настоящее преступление 
27 ноября 2018, 11:20
Без холодной воды остались многоэтажки на ул. Стара-Загора в Самаре

Без холодной воды остались многоэтажки на ул. Стара-Загора в Самаре

В Самаре в среду, 20 марта, отключат холодную воду в многоэтажках на улице Стара-Загора. По заявленному графику, воды не будет в течение семи с половиной часов.

«Из-за плановых работ на насосной станции подкачки 20 марта с 9 часов утра до 16:30 

20 марта 2018, 12:15
Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре

Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре

В Самаре утром 5 марта произошел пожар в жилом доме номер 133 на улице Стара-Загора. Сгорела однокомнатная квартира на третьем этаже. Сотрудники МЧС успели остановить пламя, но пострадали соседние квартиры, а также магазин на первом этаже. «Витрины начало затапливать», - 
5 марта 2018, 03:30
Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре

Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре

В Самаре в пятиэтажке на улице Стара-Загора произошел пожар. Сообщения очевидцев и видео появились в социальной сети. По их словам, ЧП произошло в доме №133.

«Сейчас на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры бушует пожар в пятиэтажке. Захвачено огнем несколько квартир», 
5 марта 2018, 10:43
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