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Материалы по теме:

В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно 
4 февраля 2019, 05:37
В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения

В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения

В Самарской области нашли трех подростков, которые сбежали из социального учреждения. Педагог рассказала, что 15-летний и двое 17-летних воспитанников спокойно играли в настольные игры, а затем ушли из комнаты в заведении. Воспитатель обнаружила, что они покинули здание через окно — 
4 февраля 2019, 04:11
25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре

25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре

В ночь на понедельник, 4 февраля, пожарным пришлось тушить пламя в Железнодорожном районе областной столицы. Сигнал о возгорании поступил в 03:17, и по указанному адресу тут же выехали 25 человек, которые использовали 6 единиц техники. Оказалось, что на площади 50 
4 февраля 2019, 02:57
Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей

Многодетный отец из Жигулевска «спалился» на наркотиках. Прокурор Жигулевска направил в городской суд для рассмотрения уголовное дело в отношении 26-летнего неоднократно судимого за тяжкие преступления папы трех детей. Его обвиняют в пяти случаях сбыта и покушения на продажу наркотиков в 
4 февраля 2019, 02:37
До стадиона «Самара Арена» пустят трамваи № 6 и 17

До стадиона «Самара Арена» пустят трамваи № 6 и 17

Стало известно, что в новом футбольном сезоне к стадиону «Самара Арена» будут курсировать трамваи, в которых будут предоставляться все виды льгот. Напомним, что в 2018 году до спортивного объекта в дни матчей можно было добраться на трамваях S5 и S5к, 
9 января 2019, 11:25
В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе

В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе

С субботы, 10 ноября, по Заводскому шоссе возобновится движение автобусов в обе стороны, по привычным схемам. Речь идет об открытии участка от улицы XXII Партсъезда до проспекта Кирова. Автобусы № 207, 213, 266 будут ездить в обоих направлениях по ранее 
9 ноября 2018, 06:06
Трамвайные пути с Хлебной площади в Самаре решили не убирать

Трамвайные пути с Хлебной площади в Самаре решили не убирать

На время строительства Фрунзенского моста трамвайные пути с Хлебной площади убирать не будут. Об этом на заседании, посвященном планировке исторического центра, заявил главный архитектор области Анатолий Баранников, пишет ВолгаНьюс.

Кроме того, принято решение не выводить транспортные потоки с 
16 октября 2018, 02:27
Трамваи поедут в Юнгородок только в следующем году

Трамваи поедут в Юнгородок только в следующем году

Движение трамваев по Заводскому шоссе в Самаре будет закрыто до 31 декабря этого года. Такие сроки обозначили представители ТТУ в ответ на вопрос о том, когда вагоны снова поедут в Юнгородок.

Напомним, летом в областном центре стартовала реконструкция Заводского шоссе на 

5 октября 2018, 10:35
Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году

Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году

С четверга, 20 сентября, трамваи № 1, 3 и 5 не будут доезжать до Хлебной площади. Это связано со строительством Фрунзенского моста. Представители Минтранса сообщили, что движение там возобновится не раньше 2020 года. На время работ трамвайные пути демонтируют.

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14 сентября 2018, 04:50
Общественный транспорт изменит работу из-за ремонта Заводского шоссе в Самаре

Общественный транспорт изменит работу из-за ремонта Заводского шоссе в Самаре

С 21 августа стартует капитальный ремонт Заводского шоссе. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в порядок будут приводить участок дороги от улицы XXII Партсъезда до Земеца. Как сообщает самарская мэрия, в связи с этим изменится схема движения транспорта. 
20 августа 2018, 11:35
Стало известно, когда начнется капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре

Стало известно, когда начнется капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре

После 20 июля в областной столице стартует капитальный ремонт Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца. Привести проезжую часть в порядок решили из-за постоянных жалоб автомобилистов и Госавтоинспекции. Еще одной причиной стала необходимость увеличить пропускную способность 

6 июля 2018, 03:19
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