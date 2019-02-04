До стадиона «Самара Арена» пустят трамваи № 6 и 17 … Стало известно, что в новом футбольном сезоне к стадиону «Самара Арена» будут курсировать трамваи, в которых будут предоставляться все виды льгот. Напомним, что в 2018 году до спортивного объекта в дни матчей можно было добраться на трамваях S5 и S5к,