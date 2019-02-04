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В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае
Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно …
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4 февраля 2019, 05:37
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В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения
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4 февраля 2019, 04:11
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25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре
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4 февраля 2019, 02:57
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Многодетный отец из Жигулевска подрабатывал наркоторговлей
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4 февраля 2019, 02:37
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До стадиона «Самара Арена» пустят трамваи № 6 и 17
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9 января 2019, 11:25
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В Самаре возобновится движение автобусов по Заводскому шоссе
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9 ноября 2018, 06:06
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Трамвайные пути с Хлебной площади в Самаре решили не убирать
На время строительства Фрунзенского моста трамвайные пути с Хлебной площади убирать не будут. Об этом на заседании, посвященном планировке исторического центра, заявил главный архитектор области Анатолий Баранников, пишет ВолгаНьюс.
Кроме того, принято решение не выводить транспортные потоки с …
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16 октября 2018, 02:27
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Трамваи поедут в Юнгородок только в следующем году
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5 октября 2018, 10:35
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Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году
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14 сентября 2018, 04:50
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Общественный транспорт изменит работу из-за ремонта Заводского шоссе в Самаре
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20 августа 2018, 11:35
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Стало известно, когда начнется капитальный ремонт Заводского шоссе в Самаре
После 20 июля в областной столице стартует капитальный ремонт Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до улицы Земеца. Привести проезжую часть в порядок решили из-за постоянных жалоб автомобилистов и Госавтоинспекции. Еще одной причиной стала необходимость увеличить пропускную способность …
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6 июля 2018, 03:19
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