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В блогах: о Параде Памяти в Самаре
Блогер Андрей Соколов раскритиковал Парад Памяти 7 ноября в Самаре. "Впечатление горестное: бессмысленный симулякр невероятных размеров, этакий междусобойчик. В будний день на пустой площади маршируют организованные по разнарядке колонны граждан, одиноко поет Василий Лановой, какие-то переодетые в военную форму …
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10 ноября 2017, 09:30
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В блогах: Круговое движение пойдет «по-тольяттински»
В паблике "Автомобильная столица" соцсети "ВКонтакте" с радостью отметили, что с 8 ноября круговое движение на всех дорогах России пойдет "по-тольяттински". Теперь кольцо - всегда главная дорога. Тольяттинцам переучиваться не надо. Как минимум с 1980-х годов столичные и прочие …
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9 ноября 2017, 09:04
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В блогах: о загадках заброшенной мельницы под Самарой
Блогер honzales побывал на развалинах заброшенной мельницы в Кинельском районе. "До революции она была настолько большая, что к ней проложили канал от Большого Кинеля. По всей видимости, он предназначался для подвоза зерна и вывоза муки. Кто владел мельницей, уже …
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9 ноября 2017, 09:50
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В блогах: о цвете самарского герба на «Ладье»
Блогер Виталий Политов vot_tak_da отреагировал на предложение властей Самары сделать герб города на парусе стелы "Ладья" цветным. По замыслу авторов, это для того, чтобы герб не сливался с общим белым фоном. Решение по этому поводу сейчас прорабатывается. "Предлагаю тогда …
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9 ноября 2017, 09:39
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Памятник Ил-2 в Самаре открыли после реставрации
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7 ноября 2017, 09:47
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В Самаре открыли памятник Эльдару Рязанову
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30 октября 2017, 01:20
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В эти минуты в Самаре на улице Фрунзе открывается памятник выдающемуся кинорежиссеру Эльдару Рязанову
Буквально в эти минуты в Самаре на улице Фрунзе открывается памятник выдающемуся кинорежиссеру Эльдару Рязанову. Мемориал создан благодаря инициативе некоммерческой организации "Фонд популяризации творчества Эльдара Рязанова" при поддержке администрации города.
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27 октября 2017, 03:34
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Первый в России памятник Эльдару Рязанову привезли в Самару и откроют 27 октября
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23 октября 2017, 08:01