В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?

Автор считает, что это неудобно по ряду причин: лишний трафик в салоне, либо толпа у входа.



«Маршрутка может сломаться/попасть в аварию и не … Блогер tornader задается философским вопросом: «Почему в «материковой» Самаре в маршрутках принято платить при входе»?Автор считает, что это неудобно по ряду причин: лишний трафик в салоне, либо толпа у входа.«Маршрутка может сломаться/попасть в аварию и не