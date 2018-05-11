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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2018г 
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Стало известно о выпуске новой партии дачных карт в Самаре

Стало известно о выпуске новой партии дачных карт в Самаре

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В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?

В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?

Блогер tornader задается философским вопросом: «Почему в «материковой» Самаре в маршрутках принято платить при входе»?
Автор считает, что это неудобно по ряду причин: лишний трафик в салоне, либо толпа у входа.

«Маршрутка может сломаться/попасть в аварию и не 
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Маршрутки с Металлурга до железнодорожного вокзала отменят в Самаре

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Держится на честном слове: В Сызрани у пассажирской «Газели» отвалилась дверь

Свидетелями необычного инцидента стали жители Сызрани сегодня в субботу, 16 декабря. На улице Ульяновской они сняли на фото, как у маршрутки №116 во время посадки пассажиров слетела дверь. К счастью, люди не пострадали. «Газелька» № 116 курсирует между Сызранью и 
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В Сызрани водитель извинился перед бабушкой, которую грубо вышвырнул из маршрутки

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17 сентября 2017, 05:52
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