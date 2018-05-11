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Фото в блогах: «Волки тоже бывают добрыми, или Открытие мотосезона-2018»
Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ", что в прошедшие выходные на парковке возле ТЦ "Амбар" состоялось открытие мотосезона-2018: "Организаторами …
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11 мая 2018, 05:10
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Продажу дачных транспортных карт возобновили в Самаре
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11 мая 2018, 04:55
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Самарцев просят помочь дальнобойщику, «застрявшему» на трассе
В паблике для дальнобойщиков «Лапа помощи (Взаимопомощь на дорогах)» соцсети "ВК" обращаются к самарцам с просьбой помочь сломавшемуся большегрузу из Нижнего Новгорода, который уже четвертый день стоит на трассе под Самарой. У МАЗа полетел коленчатый вал. Необходимо его хотя …
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11 мая 2018, 02:36
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Нашествие ворон ожидается в Тольятти
Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев рассказал в "Фейсбуке", что в Автограде участились вызовы на отлов различных животных. Ежегодно в начале мая жители обращаются за помощью для эвакуации рептилий, привезенных случайно с дачных участков, или залетевших в помещение летучих мышей. Последние …
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11 мая 2018, 02:28
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Фото в блогах: «В Самаре появились мотополисмены на BMW»
Блогер Алексей Сиверкин рассказал, что на днях в Самаре обнаружил необычное пополнение в рядах дорожных полисменов МВД. Сотрудники полиции были на …
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8 мая 2018, 07:24
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Мнение в блогах: «Новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX»
Блогер Андрей Седогин пожаловался, что «новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX». Речь идет о велотрюкачах. «Рано радовались самарские экстремалы, – пишет автор. - Новый скейт-парк обещают ввести в эксплуатацию уже в конце мая, но его открытие будет …
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8 мая 2018, 04:00
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На кольце по Луначарского включили «умные» светофоры, есть видео
В Самаре на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе с понедельника, 7 мая, заработали «умные» светофоры. Режим работы светофоров будет корректироваться автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД) в зависимости от обстановки на дороге, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора …
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8 мая 2018, 09:51
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Стало известно о выпуске новой партии дачных карт в Самаре
До 13 мая самарские дачники смогут ездить в автобусах по пенсионному удостоверению и социальным картам, сообщает мэрия. Из-за повышенного спроса в городе быстро закончились «Садово-дачные транспортные карты», которыми можно расплачиваться на соответствующих маршрутах. По данным горадминистрации, следующая партия проездных поступит …
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7 мая 2018, 09:01
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В блогах: почему в маршрутках Самары принято платить при входе?
Блогер tornader задается философским вопросом: «Почему в «материковой» Самаре в маршрутках принято платить при входе»?
Автор считает, что это неудобно по ряду причин: лишний трафик в салоне, либо толпа у входа.
«Маршрутка может сломаться/попасть в аварию и не …
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16 марта 2018, 02:14
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Маршрутки с Металлурга до железнодорожного вокзала отменят в Самаре
В Самаре ликвидируют маршрут общественного транспорта №264. По нему маршрутки перевозили пассажиров с Металлурга (от улицы Олимпийской) через автостанцию Аврора до железнодорожного вокзала. Мэрия Самары приняла решение об исключении 264-го из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Постановление опубликовано на сайте …
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5 марта 2018, 03:09
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Держится на честном слове: В Сызрани у пассажирской «Газели» отвалилась дверь
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16 декабря 2017, 06:15
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В Сызрани водитель извинился перед бабушкой, которую грубо вышвырнул из маршрутки
Водитель из Сызрани, чей проступок недавно вызвал общественный резонанс, принёс личное извинение Галине Морозовой, передает КТВ-Луч. По словам пенсионерки, автомобилист приезжал и пытался разыскать её, но поскольку женщина теперь проживает по другому адресу, водитель извинился по телефону.
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17 сентября 2017, 05:52