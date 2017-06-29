«Предприятие тепловых сетей» предупредило о новом этап реконструкции теплового оборудования в Самаре. 3 июля начнут ремонтировать III тепломагистраль Самарской ТЭЦ. В связи с этим с понедельника горячую воду отключат в домах, расположенных в границах улиц Ташкентская, Димитрова, Солнечная, Ново-Садовая, Гастелло, Московское шоссе. Этот этап работ будет идти в течение двух недель, до 16 июля. После этого начнут ремонтировать IV тепломагистраль. Адреса потребителей, у которых в связи с этим не будет горячей воды, должны назвать позже.
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14 июня 2017, 04:01
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Сухой сезон: В Самаре горячую воду отключат на 2 недели
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1 июня 2017, 11:19
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Город перекрытых дорог: в Самаре ограничат проезд по трем улицам
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1 июня 2017, 09:20
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В июне часть Самары останется без горячей воды
В пятницу, 2 июня, в Самаре начнется ремонт тепломагистралей Самарской ТЭЦ. Отключать горячую воду у потребителей будут поочередно в четыре этапа, сообщили в «ПТС».
Сначала будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, …
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30 мая 2017, 10:28
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Сегодня в Самаре начнут подавать горячую воду
Сегодня, 12 мая, в Самаре заканчивается первая часть гидравлических испытаний теплосетей. По информации пресс-службы ПТС, уже выявлено 11 повреждений магистральных трубопроводов. Их будут ремонтировать в первую очередь.
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12 мая 2017, 11:51
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В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой
Вчера, 11 мая, Самаре в Октябрьском районе произошла коммунальная авария. Как пишет 63.ru, на проезжей части улицы Гаражной из-под земли из-за прорыва трубы забил фонтан горячей воды. Автомобилисты начали объезжать опасный участок дороги.
Напомним, в настоящее время в …
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12 мая 2017, 07:36
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С 10 мая в Самаре начнут отключать горячую воду
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4 мая 2017, 12:04