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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Проблемная коммуналка: Минэкономразвития уличило 56 регионов в неэффективных тратах на ЖКХ

Проблемная коммуналка: Минэкономразвития уличило 56 регионов в неэффективных тратах на ЖКХ

Ресурсы для развития ЖКХ недостаточно эффективно используют в 56 российских регионах. Так утверждают специалисты Минэкономразвития после сравнительного анализа коммунального комплекса субъектов Российской Федерации.
Как установили в министерстве, 26 регионов содержат коммунальное хозяйство на неудовлетворительном уровне при довольно высокой ресурсной обеспеченности 

28 июня 2017, 12:41
Как сэкономить на услугах ЖКХ?

Как сэкономить на услугах ЖКХ?

В Самарской области вырастут тарифы на свет, воду и газ. Даже в этой ситуации можно сэкономить, говорят эксперты. В первую очередь нужно внимательнее изучать новые квитанции. Если насчитали больше, необходимо обратиться в жилищную инспекцию. В случае ошибки будет произведен перерасчет. 

26 июня 2017, 04:41
Кто останется без воды: новый график отключений в Самаре

Кто останется без воды: новый график отключений в Самаре

Появился новый график отключений холодной воды в самарских домах. Предоставление услуги предполагают временно ограничивать в рамках плановых работ на городских системах водоснабжения, сообщила компания «Самарские коммунальные системы». Работы хотят провести в период с 27 по 29 июня. Воду будут отключать 
26 июня 2017, 01:03
В блогах: жителей «Волгаря» оставили без электричества

В блогах: жителей «Волгаря» оставили без электричества

"Угадайте, о чем я расскажу, - пишет блогер p_k_s в ЖЖ-сообществе "Самара Ру". - Да, о Волгаре! Нет, не о потопе". "Амонд" решил испытать жителей отсутствием огня. Раз водой не взяли (не все еще сбежали), отключим свет! Это, конечно, 
22 июня 2017, 07:00
Часть Самары на две недели останется без горячей воды с 19 июня

Часть Самары на две недели останется без горячей воды с 19 июня

С понедельника, 19 июня, в городе начнется ремонт второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ для подготовки к зиме. На две недели горячую воду отключат у самарцев, которые проживают в границах улиц Алма-Атинской, Черемшанской, Ташкентской, Нагорной, Ново-Вокзальной, Вольской, Металлургов, Металлистов и Свободы. Возобновить 

14 июня 2017, 04:01
Сухой сезон: В Самаре горячую воду отключат на 2 недели

Сухой сезон: В Самаре горячую воду отключат на 2 недели

Завтра  в ряде районов Самары снова отключат горячую воду. Начнется ремонт тепломагистралей Самарской ТЭЦ. Сначала будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, 22-го Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальная, Ташкентская. Работы будут идти две 

1 июня 2017, 11:19
Город перекрытых дорог: в Самаре ограничат проезд по трем улицам

Город перекрытых дорог: в Самаре ограничат проезд по трем улицам

В Самаре в рамках ремонта и реконструкции участков тепловых сетей в ближайшее время перекроют проезд по трем улицам: Молодогвардейской, Дыбенко и Комсомольской, сообщили в «Предприятии тепловых сетей».

Молодогвардейскую перекроют на участке от Полевой до Маяковского 2 июня, с 22 часов.  Планируется, 

1 июня 2017, 09:20
В июне часть Самары останется без горячей воды

В июне часть Самары останется без горячей воды

В пятницу, 2 июня, в Самаре начнется ремонт тепломагистралей Самарской ТЭЦ. Отключать горячую воду у потребителей будут поочередно в четыре этапа, сообщили в «ПТС».

Сначала будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, 

30 мая 2017, 10:28
Сегодня в Самаре начнут подавать горячую воду

Сегодня в Самаре начнут подавать горячую воду

Сегодня, 12 мая, в Самаре заканчивается первая часть гидравлических испытаний теплосетей. По информации пресс-службы ПТС, уже выявлено 11 повреждений магистральных трубопроводов. Их будут ремонтировать в первую очередь.
 
Кроме того сегодня же, пообещали энергетики, вместе с управляющими компаниями начнут подавать 

12 мая 2017, 11:51
В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой

В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой

Вчера, 11 мая, Самаре в Октябрьском районе произошла коммунальная авария. Как пишет 63.ru, на проезжей части улицы Гаражной из-под земли из-за прорыва трубы забил фонтан горячей воды. Автомобилисты начали объезжать опасный участок дороги.
 
Напомним, в настоящее время в 
12 мая 2017, 07:36
С 10 мая в Самаре начнут отключать горячую воду

С 10 мая в Самаре начнут отключать горячую воду

Энергетики объявили о следующем этапе гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону. Они пройдут с 10 по 24 мая. Горячую воду будут отключать в разных районах города поочередно .

Начнут с объектов Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной 

4 мая 2017, 12:04
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