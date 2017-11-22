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В Самаре на Ново-Садовой начался пожар в «Газели»
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20 ноября 2017, 10:53
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Пожарные Самары эвакуировали людей из дома на Галактионовской
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20 ноября 2017, 10:06
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В Самаре из-за пожара на Кирова эвакуировали жильцов многоэтажки
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17 ноября 2017, 11:09
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Внимание, сообщение от МЧС!
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30 октября 2017, 02:34
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Более 300 домов в Самаре остались без холодной воды
В Самаре в понедельник, 30 октября, без холодной воды остались жители более 300 домов. Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС России по Самарской области.
Около 10 часов утра в ведомство поступила информация об утечке на 500-миллиметровом …
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30 октября 2017, 02:17
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Более 3000 самарцев остались без отопления
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25 октября 2017, 02:58
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В Самарской области с танкера эвакуировали заболевших матросов
Спасатели города Октябрьск провели эвакуацию матросов, с танкера, стоящего на рейде. Четыре человека, находившиеся на судне, заболели, у них повысилась температура. 19 октября к танкеру был направлен спасательный катер. Сотрудники ПСО доставили заболевших на берег и передали сотрудникам скорой помощи. …
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20 октября 2017, 02:18
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Ночью в самарских гостиницах провели эвакуацию
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17 октября 2017, 09:37
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В Самаре водитель с мачете напал на красную BMW у «Парк Хауса»
Блогер Роман Ерёмкин описал «боевик», который имел место 14 сентября на улицах Самары. «На перекрестке возле «Парк Хауса» на красную BMW напали с мачете. Именно таким образом водитель Chevrolet Lacetti отреагировал на высказанное замечание - незадолго до этого пассажир …
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28 сентября 2016, 06:04
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В блогах: в Самаре дети просят милостыню у ТЦ «Парк Хаус»
Блогер Дмитрий Ширяев взволновал ЖЖ-сообщество "Самарский край" сообщением о том, что возле торгового центра "Парк Хаус" дети просят милостыню! «К нам подошел мальчик лет 12 и попросил 28 рублей (это важно). Точная сумма производит эффект: мальчик знает, сколько стоит …
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15 сентября 2015, 05:05
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В Тольятти в ТРК "Парк Хаус" откроется кинотеатр формата IMAX
В Автоград на смену закрывшегося «Киноплекса» приходит зал формата IMAX сети MORI CINEMA. Новый киносалон будет открыт в ТРК «Парк Хаус» ближе к концу лета, так как сейчас там полным ходом идут ремонтные работы, сообщается в официальной группе торгово-развлекательного …
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13 мая 2014, 04:08