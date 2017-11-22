Более 300 домов в Самаре остались без холодной воды



Около 10 часов утра в ведомство поступила информация об утечке на 500-миллиметровом … В Самаре в понедельник, 30 октября, без холодной воды остались жители более 300 домов. Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС России по Самарской области.Около 10 часов утра в ведомство поступила информация об утечке на 500-миллиметровом