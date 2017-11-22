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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Ново-Садовой начался пожар в «Газели»

В Самаре на Ново-Садовой начался пожар в «Газели»

В воскресенье, 19 ноября, в Октябрьском районе Самары произошел пожар на автодороге. Загорелась «Газель». По данным МЧС, это случилось в 14 часов.

Начался пожар в «Газели» на Ново-Садовой, в районе пересечения с улицей Челюскинцев. Фото очевидца появилось в социальной 
20 ноября 2017, 10:53
Пожарные Самары эвакуировали людей из дома на Галактионовской

Пожарные Самары эвакуировали людей из дома на Галактионовской

В понедельник, 20 ноября, в Самаре в Ленинском районе произошел пожар в старом доме. Проводилась эвакуация.

Сообщение о ЧП на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской поступило в МЧС в 4 часа 34 минуты. Огонь охватили жилой дом, надворные постройки 
20 ноября 2017, 10:06
В Самаре из-за пожара на Кирова эвакуировали жильцов многоэтажки

В Самаре из-за пожара на Кирова эвакуировали жильцов многоэтажки

В четверг, 16 ноября, в Самаре в Промышленном районе произошел пожар в многоэтажном доме. Была проведена эвакуация.

Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 22:30. Возгорание произошло в квартире жилого здания на девятом этаже. Вспыхнули домашние вещи на площади 10 квадратных 

17 ноября 2017, 11:09
Внимание, сообщение от МЧС!

Внимание, сообщение от МЧС!

31 октября ожидается ухудшение погодных условий.
30 октября 2017, 02:34
Более 300 домов в Самаре остались без холодной воды

Более 300 домов в Самаре остались без холодной воды

В Самаре в понедельник, 30 октября, без холодной воды остались жители более 300 домов. Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС России по Самарской области.

Около 10 часов утра в ведомство поступила информация об утечке на 500-миллиметровом 
30 октября 2017, 02:17
Более 3000 самарцев остались без отопления

Более 3000 самарцев остались без отопления

В Самаре без отопления остались 29 жилых домов, в которых проживают более трех тысяч человек, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.  В районе железнодорожного вокзала повреждена труба диаметром 400 миллиметров. Без теплоснабжения, по данным ведомства, также остались четыре 

25 октября 2017, 02:58
В Самарской области с танкера эвакуировали заболевших матросов

В Самарской области с танкера эвакуировали заболевших матросов

Спасатели города Октябрьск провели эвакуацию матросов, с танкера, стоящего на рейде. Четыре человека, находившиеся на судне, заболели, у них повысилась температура. 19 октября к танкеру был направлен спасательный катер. Сотрудники ПСО доставили заболевших на берег и передали сотрудникам скорой помощи. 

20 октября 2017, 02:18
Ночью в самарских гостиницах провели эвакуацию

Ночью в самарских гостиницах провели эвакуацию

В ночь на 17 октября экстренные службы Самары девять раз выезжали по сообщениям о заминировании. По всем адресам находились гостиницы. Силовики проводили эвакуацию.

Один из очевидцев выложил в социальной сети фото, сделанное в районе площади Революции. «Куйбышева, 113-115. Одна 
17 октября 2017, 09:37
В Самаре водитель с мачете напал на красную BMW у «Парк Хауса»

В Самаре водитель с мачете напал на красную BMW у «Парк Хауса»

Блогер Роман Ерёмкин описал «боевик», который имел место 14 сентября на улицах Самары. «На перекрестке возле «Парк Хауса» на красную BMW напали с мачете. Именно таким образом водитель Chevrolet Lacetti отреагировал на высказанное замечание - незадолго до этого пассажир 
28 сентября 2016, 06:04
В блогах: в Самаре дети просят милостыню у ТЦ «Парк Хаус»

В блогах: в Самаре дети просят милостыню у ТЦ «Парк Хаус»

Блогер Дмитрий Ширяев взволновал ЖЖ-сообщество "Самарский край" сообщением о том, что возле торгового центра "Парк Хаус" дети просят милостыню! «К нам подошел мальчик лет 12 и попросил 28 рублей (это важно). Точная сумма производит эффект: мальчик знает, сколько стоит 
15 сентября 2015, 05:05
В Тольятти в ТРК

В Тольятти в ТРК "Парк Хаус" откроется кинотеатр формата IMAX

В Автоград на смену закрывшегося «Киноплекса» приходит зал формата IMAX сети MORI CINEMA. Новый киносалон будет открыт в ТРК «Парк Хаус» ближе к концу лета, так как сейчас там полным ходом идут ремонтные работы, сообщается в официальной группе торгово-развлекательного 
13 мая 2014, 04:08
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