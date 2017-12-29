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Материалы по теме:

В Самаре заведующая детским садом поймана за взятку в 180 тысяч рублей

В Самаре заведующая детским садом поймана за взятку в 180 тысяч рублей

В Самаре заведующая детским садом стала подозреваемой в даче взятки. Сумма незаконного вознаграждения составила 180 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Самарской области.

«По версии следствия, в период времени 
26 декабря 2017, 01:38
В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти раскрыто убийство пожилой женщины. По предварительной версии, пьяная дочь убила свою мать, ударив ее по голове. Подозреваемая задержана и дала признательные показания.

Полицейские получили информацию, что в квартире дома по Ленинскому проспекту найден труп 81-летней хозяйки жилья. 
26 декабря 2017, 10:40
На экс-главу самарского УФПС Артура Игрушкина могут завести уголовное дело

На экс-главу самарского УФПС Артура Игрушкина могут завести уголовное дело

На экс-главу УФПС Самарской области - филиала «Почты России» Артура Игрушкина могут завести уголовное дело. Как сообщили в областной прокуратуре, ведомство завершило проверку по обращению сотрудников предприятия. В результате было установлено, что в период с апреля 2016 года по ноябрь 
25 декабря 2017, 04:41
Пенсионеры Самарской области отдали мошеннику сотни тысяч рублей

Пенсионеры Самарской области отдали мошеннику сотни тысяч рублей

В Самарской области пенсионеры отдали мошеннику сотни тысяч рублей. Полицейские сообщили о раскрытии преступления. Подозреваемый установлен. За помощью к силовикам обратились четверо пожилых людей: женщины 84, 89 и 90 лет, и 94-летний мужчина. Общая сумма ущерба составила 207 тысяч рублей.

«За 

21 декабря 2017, 01:59
В Самарской области мебельщик брал с клиентов предоплату и «исчезал»

В Самарской области мебельщик брал с клиентов предоплату и «исчезал»

В Самарской области раскрыто мошенничество в отношении как минимум двух жителей региона – в Самаре и Сызрани. Подозреваемый – индивидуальный предприниматель, мебельщик, который брал с клиентов предоплату и «исчезал», не выполнив работу. Так, в 2017 году житель Самары лишился 96 

20 декабря 2017, 04:11
На 40-летнего самарца, избившего в школе ученика, завели уголовное дело

На 40-летнего самарца, избившего в школе ученика, завели уголовное дело

В четверг, 14 декабря, самарские следователи из СК опубликовали официальную информацию об избиении ученика одной из самарских школ. Инцидент произошел в Промышленном районе Самары. Уголовное дело заведено на 40-летнего мужчину по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По уточненным данным, 
14 декабря 2017, 12:27
В Самаре за мошенничество осужден экс-охранник «Газпрома»

В Самаре за мошенничество осужден экс-охранник «Газпрома»

В Самаре за мошенничество при получении соцвыплаты осужден экс-охранник «Газпрома». По данным силовиков, 35-летний мужчина направомерно получил субсидию, чтобы работать в сельском хозяйстве. Как установили сотрудники регионального управления ФСБ, в июне 2014 года мужчина предоставил в администрацию Красноармейского района Самарской 

12 декабря 2017, 02:46
Дело главы села Кошки о попытке мошенничества передают в суд

Дело главы села Кошки о попытке мошенничества передают в суд

Уголовное дело о попытке мошенничества в селе Кошки Самарской области передают в суд. Обвиняемый – глава села Кошки Андрей Жданов.   

«По версии следствия, в 2014 году обвиняемый, используя свое должностное положение, обеспечил признание его семьи нуждающейся в жилых помещениях муниципального 

23 ноября 2017, 12:44
Создателя театра, в котором пропали миллионы «Роснефти», решили не отпускать

Создателя театра, в котором пропали миллионы «Роснефти», решили не отпускать

Соучредитель молодежного театра «Лайт», совладелец группы компаний Twin Media Андрей Зуев останется за решеткой. Самарский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе. Ранее служители фемиды Куйбышевского района Самары отказали в удовлетворении ходатайства об освобождении Зуева из-под стражи и замене 

12 июля 2017, 05:20
В Курумоче исчезли миллионы рублей

В Курумоче исчезли миллионы рублей

Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области вскрыли факт хищения бюджетных средств во время реконструкции аэропорта Курумоч. Подряд на строительство патрульной автодороги летом 2015 года получила питерская компания «Аркона-Инжиниринг». Цена вопроса тогда превысила 206 миллионов рублей. По окончании работ технический 

6 июля 2017, 05:14
В Волгограде кассир банка похитила 13 млн рублей

В Волгограде кассир банка похитила 13 млн рублей

Полиция Волгограда разыскивает кассира одного из банков города 43-летнюю Ониани (Заикину) Екатерину Петровну, которая подозревается в краже крупной суммы денег. Как сообщается, за день до обнаружения пропажи гражданка уволилась с работы. Вместе с ней исчезли свыше 8 млн рублей, 52 

23 мая 2017, 10:50
В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС

В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС

В Самаре завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в отношении 6-ти жителей области. Мужчины обвиняются в совершении 58-ми эпизодов хищения денег с банковских карт и счетов.

Как сообщает областной Главк полиции, злоумышленники рассылали СМС-сообщения о якобы 

16 мая 2017, 07:15
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