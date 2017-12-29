Следственная часть областного главка МВД передала в суд уголовное дело, возбужденное в отношении директора строительной компании ООО «Строй Капитал» Дениса Зубкова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Дело было возбуждено еще в ноябре 2016 года, изначально в отношении неустановленных лиц. Речь идет о работах по берегоукреплению Саратовского водохранилища у села Рождествено, которые «Строй Капитал» проводил в качестве субподрядчика для ООО «С.И.Т.И». Контракт был заключен в 2015-м году, требования к характеристикам материалов оговаривались в контракте. Однако, по мнению руководства «С.И.Т.И», в результате они оказались ниже качеством, чем это необходимо. Был инициирован ряд проверок, которые подтвердили эти подозрения, после чего и завели уголовное дело. По мнению следствия, таким образом было похищено 112 миллионов рублей, теперь Зубкову грозит до 10 лет лишения свободы.
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