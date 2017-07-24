11
11
03
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

В понедельник, 24 июля, на Московском шоссе образовалась пробка. Движение практически встало из-за ДТП в районе 18-го километра. Проезжую часть перекрыли две столкнувшиеся машины – легковая и «КамАЗ». Авария случилась рано утром. В социальных сетях происшествие обсуждают самарские автомобилисты и 
24 июля 2017, 09:13
Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны

Новый тоннель на Московском шоссе открыли в обе стороны

В Самаре открыли проезд по направлению «в город» через новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Снятое над этим участком видео разместил в Сети самарский блогер Александр Карягин.

Как уже сообщала «ТЕРРА», движение транспорта «из города» 
24 июля 2017, 07:48
Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля

Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля

В Самаре со среды, 26 июля, изменится схема движения на участке Московского шоссе в районе улицы Луначарского. Как уже сообщала «ТЕРРА», там строят новую транспортную развязку.

Движение по направлению «в город» на участке магистрали от проспекта Масленникова до улицы Киевской 
21 июля 2017, 09:01
Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня

Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня

В четверг, 20 июля, в Самаре откроют новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, сообщили в областном правительстве. Сначала транспорт пустят по направлению «из города». С 22 июля будет открыто движение  «в город».

«При этом для проведения работ будет 

20 июля 2017, 06:00
Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года

Фабрика-кухня откроется не раньше 2018 года

Рабочие не вернутся на площадку реконструкции самарской Фабрики-кухни до полной оплаты уже проведенных работ, сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» источники в подрядной организации. Срок сдачи объекта в эксплуатацию сдвинут на следующий год - официально дату установят по итогам совещаний, которые сейчас 

10 июля 2017, 05:34
Разобрали и бросили: реконструкция самарской Фабрики-кухни на полмиллиарда рублей остановлена

Разобрали и бросили: реконструкция самарской Фабрики-кухни на полмиллиарда рублей остановлена

Незаконсервированный остов здания открыт всем ветрам и ливням. Расширенные глазницы оконных проемов смотрят на груды строительного мусора. На объект подрядчик не выйдет в лучшем случае еще 10 дней. Дело в том, что освобождение здания от поздних наслоений вскрыло необходимость проведения 

7 июля 2017, 05:15
В Самаре на Металлурге появится современный парк

В Самаре на Металлурге появится современный парк

Самарский парк 50-летия Октября, который расположен в районе проспекта Металлургов рядом со стадионом «Крыльев Советов», реконструируют. Там увеличат сцену и сделают ее многофункциональной, зимой будут заливать каток. Установят детские площадки с безопасным резиновым покрытием, универсальную спортплощадку и аттракционы. Отремонтируют все 

16 июня 2017, 03:53
Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

В Интернете появилось видео с набережной в районе Ладьи, которая закрыта на реконструкцию. Ход работ сняли с воздуха. Как уже сообщала «ТЕРРА» ремонтировать четвертую очередь набережной начали в марте. Рабочим нужно укрепить монумент Ладья, построить новый фонтан, детскую и 
16 июня 2017, 01:45
В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет

В Сызрани нашли топор, который пролежал в земле 4000 лет

В Сызрани обнаружен топор томагавка, сделанный 4 тысячи лет назад на территории проживания первобытных племён бронзового века, пишет «КТВ Луч». Много лет он хранился в экспозиции местного Краеведческого музея, как экспонат XIV-XVI веков. О том, что топор почти в 
26 марта 2017, 02:30
На Алтае нашли 1500-летнюю мумию в кроссовках «Адидас», есть фото

На Алтае нашли 1500-летнюю мумию в кроссовках «Адидас», есть фото

Группа археологов на территории Большого Алтая во время процесса раскопок нашла мумию, которой порядка 1500 лет. Интересным остается тот факт, что на ней были обнаружены кроссовки.
 
Горное захоронение, считают археологи, принадлежит к Раннему Средневековью кочевников (примерно от 552 до 
29 июля 2016, 05:37
Археологи обнаружили загадочный череп с инкрустированными зубами

Археологи обнаружили загадочный череп с инкрустированными зубами

В древних руинах Мексики археологи обнаружили деформированный череп с протезом и зубами, инкрустированными минералами, передает научный портал Phys.org.

Находку - хорошо сохранившийся скелет женщины, похороненной примерно 1600 лет назад - обнаружили неподалеку от руин знаменитого древнего города Теотиуакана. 
9 июля 2016, 04:16
В Самаре на территории детского сада обнаружены захоронения 19 века

В Самаре на территории детского сада обнаружены захоронения 19 века

На территории детского сада в Самаре были найдены могилы позапрошлого столетия. Теперь администрация Самары объявила конкурс на выполнение археологических охранно-спасательных работ на этой  площадке. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.
Как выяснилось, 2-этажное здание на пересечении улицы Братьев Коростелевых и переулка 

29 июня 2016, 11:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна