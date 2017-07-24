Самарский Департамент градостроительства объявил торги на проведение историко-культурной экспертизы, которая должна выявить наличие объектов археологического наследия на месте реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе. Цена контракта - 335 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета города. Согласно техзаданию, археологи должны ознакомиться с материалами предварительных экспедиций, провести визуальное и археологическое обследование участка. В случае обнаружения памятников нужно подготовить рекомендации по их сохранению. Срок выполнения работ - 15 календарных дней.
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