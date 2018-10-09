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Стало известно, кого из самарцев коснутся льготы по имущественному налогу
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9 октября 2018, 09:45
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В Самаре снесут жилые дома для постройки магистрали Центральной
В Самаре снесут жилые дома, чтобы построить магистраль Центральную, следует из информации на портале госзакупок. Областной минтранс объявил торги для покупки 4 квартир: одно- и двухкомнатных. Жилье предоставят владельцам в качестве компенсации по договору соцнайма. Как говорится в документах, чтобы …
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9 октября 2018, 09:30
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Самарский аэропорт может получить второе имя
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9 октября 2018, 09:20
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В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?
Самарец Антон Черепок отреагировал на конкурс названий для нового Фрунзенского моста.
"Как же надоел этот пресный и неинтересный официоз в названиях, - пишет автор. - Сейчас хотят дать название "Фрунзенскому" мосту в Самаре, и, как обычно, самое оригинальное …
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9 октября 2018, 06:16
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В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине
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8 октября 2018, 04:42
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Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка
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8 октября 2018, 03:23
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В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе
В воскресенье, 7 октября, 42-летний мужчина ехал на своей иномарке «Рено Дастер» по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Жигулевской. Примерно в 16:00 автомобилист сбил 80-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, неподалеку от нерегулируемого пешеходного перехода.
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8 октября 2018, 01:56
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Пьяный самарец на "двенадцатой" протаранил бордюр на Антохе и сбежал с места ДТП
В Самаре в ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 октября, водитель на автомобиле ВАЗ-2112 влетел в кольцо на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко, а потом сбежал с места аварии, передает группа «Ночной патруль Самара» …
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7 октября 2018, 05:08