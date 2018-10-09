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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Стало известно, кого из самарцев коснутся льготы по имущественному налогу

Стало известно, кого из самарцев коснутся льготы по имущественному налогу

Жители региона, имеющие в собственности квартиру, дом, земельный участок или транспортное средство, начали получать извещения на оплату имущественных налогов за 2017-й год по почте или в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России. Налоговики уже отправили более 
9 октября 2018, 09:45
В Самаре снесут жилые дома для постройки магистрали Центральной

В Самаре снесут жилые дома для постройки магистрали Центральной

В Самаре снесут жилые дома, чтобы построить магистраль Центральную, следует из информации на портале госзакупок. Областной минтранс объявил торги для покупки 4 квартир: одно- и двухкомнатных. Жилье предоставят владельцам в качестве компенсации по договору соцнайма. Как говорится в документах, чтобы 
9 октября 2018, 09:30
Самарский аэропорт может получить второе имя

Самарский аэропорт может получить второе имя

В холдинге «Аэропорты регионов», в который входит и самарский "Курумоч", поддержали идею о присвоении воздушным гаваням имен великих россиян.

"У нас уже есть подобный опыт - это ростовский Платов и саратовский Гагарин. - заявляют в компании. - Инициаторами предложения 
9 октября 2018, 09:20
В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?

В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?

Самарец Антон Черепок отреагировал на конкурс названий для нового Фрунзенского моста.

"Как же надоел этот пресный и неинтересный официоз в названиях, - пишет автор. - Сейчас хотят дать название "Фрунзенскому" мосту в Самаре, и, как обычно, самое оригинальное 
9 октября 2018, 06:16
В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине

В Самарской области столкнулись КАМАЗ и «ГАЗель»: водителя фуры зажало в кабине

В понедельник, 8 октября, страшная авария произошла на трассе на село Черноречье в Волжском районе. Там столкнулись КАМАЗ и грузовая «ГАЗель». Водитель грузовика, съезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, и его машина врезалась в «ГАЗель», которая двигалась 
8 октября 2018, 04:42
Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка

Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка

В воскресенье, 7 октября, в Ставропольском районе произошла авария - легковушка «ухнула» в кювет. В 09:30 30-летний водитель, который получил права только в прошлом месяце, ехал на ВАЗ-21703 по трассе «Тольятти - Хрящевка» в направлении Хрящевки.

По предварительной версии, 
8 октября 2018, 03:23
В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе

В Самаре сбили 80-летнего пенсионера на дублере Московского шоссе

В воскресенье, 7 октября, 42-летний мужчина ехал на своей иномарке «Рено Дастер» по дублеру Московского шоссе в сторону улицы Жигулевской. Примерно в 16:00 автомобилист сбил 80-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, неподалеку от нерегулируемого пешеходного перехода.
8 октября 2018, 01:56
Пьяный самарец на

Пьяный самарец на "двенадцатой" протаранил бордюр на Антохе и сбежал с места ДТП

В Самаре в ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 октября, водитель на автомобиле ВАЗ-2112 влетел в кольцо на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко, а потом сбежал с места аварии, передает группа «Ночной патруль Самара» 
7 октября 2018, 05:08
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