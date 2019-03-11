В Самаре при пожаре в жилом доме погиб один человек В областной столице 11 мая произошел пожар в Железнодорожном районе, пер. Игарский, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Частный дом площадью 150 кв. м загорелся в 12:09.

Для тушения были задействованы силы 57 человек личного состава и 15 единиц техники.

Во …