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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

Перед судом в Оренбурге предстали трое жителей Самарской области, которых подозревали в незаконном сбыте наркотиков в Бугуруслане. По версии следствия, подсудимые - двое женщин и мужчина с ноября 2017 по март 2018 года получали в Самаре мелкооптовые партии синтетических наркотиков. 
11 марта 2019, 03:06
Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега

Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега

В понедельник, 11 марта, на совещании в городской администрации Самары представили нового руководителя департамента образования. Пост заняла Елена Чернега. Как отметили в самарской мэрии, у нее большой опыт работы в системе образования и на муниципальной службе. Ранее она была учителем 
11 марта 2019, 02:39
В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка

В воскресенье, 10 марта, произошла крупная авария с пострадавшими в Волжском районе. В 08:05 29-летний водитель ехал на ВАЗ 2170 по автодороге «Самара — Бугуруслан - поселок Петра Дубрава» в направлении поселка Стройкерамика. Во время обгона он столкнулся с автомобилем 
11 марта 2019, 02:23
В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда

В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда

В понедельник, 11 марта, стало известно о неприятной истории, которая произошла в Сызрани на днях. 8 марта снегоуборочная техника работала в частном секторе по просьбам местных жителей. Но не всем это понравилось - на улице Южной житель одного из частных 
11 марта 2019, 01:50
В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев

В понедельник, 11 марта, в областной столице останавливалось движение трамваев в 15-м микрорайоне. Напомним, что они курсируют на этом отрезке пути мимо вещевого рынка. В какой-то момент с крыш павильонов глыбы льда и снега упали прямо в салон пассажирского транспорта. 
11 марта 2019, 01:37
В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани

В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в 
11 марта 2019, 12:11
«Попали в ловушку»: с крыши дома на Молодогвардейской в Самаре обрушилась огромная глыба снега

«Попали в ловушку»: с крыши дома на Молодогвардейской в Самаре обрушилась огромная глыба снега

В воскресенье, 10 марта, жители дома № 110 по улице Молодогвардейской в Самарском районе областной столицы испытали шок и оказались буквально в снежной ловушке. Примерно в 18:00 с крыши жилой двухэтажки обрушилась огромная глыба из снега и льда и перегородила 
11 марта 2019, 11:07
Из-за протекающей крыши в самарской квартире растут грибы размером с кулак

Из-за протекающей крыши в самарской квартире растут грибы размером с кулак

С наступлением весны и оттепели проблема протечек в многоквартирных домах в Самаре обострилась. Так, жильцы одной из квартир дома №36 по улице Георгия Димитрова столкнулись с неприятным явлением: из-за протекающей крыши на потолке у них растут грибы. Причем большие.
 
- В 
7 марта 2019, 03:44
«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок

«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок

Одна из жительниц областной столицы сообщила в социальных сетях, что в квартире дома №45 по улице Калинина обвалился потолок. Ее сын, пятилетний мальчик, не пострадал только за счет везения. 
 
«Мальчик 5 лет чудом уцелел. В ПЖРТ 11 отказались устранять течь крыши. 
7 марта 2019, 12:53
Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре

Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре

В министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области рассказали о причинах падения башенного крана на стройплощадке на проспекте Карла Маркса. Напомним, что ЧП случилось 24 октября прошлого года. Строительный башенный кран упал на стройплощадку и пустырь неподалеку, задел две 
7 марта 2019, 11:43
В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой

В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой

С начала года в Самаре выявили 14 потребителей, которые незаконно подключились к водоснабжению и канализации. Например, некоторых из них удалось установить во время рейда на 8 просеке в Промышленном районе областной столицы. Чтобы попасть на территорию коттеджного поселка, коммунальщикам пришлось 
6 марта 2019, 04:35
Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире

Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире

76-летняя пенсионерка из Самары чудом избежала смерти под рухнувшим потолком. Как рассказывает в соцсетях сама Лидия Ашмаркина, жительница дома № 7 по улице Загорской в Советском районе, несколько дней у нее протекал потолок. Она уверяет, что неоднократно жаловалась в управляющую 
6 марта 2019, 10:36
Обрушенный фасад дома на Кирова в Самаре восстановят до конца лета

Обрушенный фасад дома на Кирова в Самаре восстановят до конца лета

ЧП в Самаре, на проспекте Кирова. В многоквартирном жилом доме под номером 201 рядом с одним из подъездов рухнула часть стены. Облицовка фасада высотой в два этажа обвалилась сегодня в 3 часа утра. Разбуженные грохотом жильцы дома выбежали на 
29 июня 2016, 05:18
В Самаре на Кирова ночью обрушилась стена жилого дома

В Самаре на Кирова ночью обрушилась стена жилого дома

Минувшей ночью в Самаре обрушилась стена жилого дома №201 по проспекту Кирова. Это недалеко от пересечения с улицей Ставропольской. По словам местных жителей, они проснулись от грохота примерно в три часа ночи. По предварительной информации, у третьего подъезда рухнула облицовка 
29 июня 2016, 11:13
В Самаре рухнувший козырек подъезда убил мужчину

В Самаре рухнувший козырек подъезда убил мужчину

Сегодня вечером в Самаре в жилом доме на улице Карла Маркса в результате обрушения козырька подъезда погиб мужчина, передает «Интерфакс».
Журналисты телерадиокомпании "ТЕРРА" выясняют подробности происшествия.
31 октября 2014, 07:29
В Самаре при пожаре в жилом доме погиб один человек

В Самаре при пожаре в жилом доме погиб один человек

В областной столице 11 мая произошел пожар в Железнодорожном районе, пер. Игарский, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Частный дом площадью 150 кв. м загорелся в 12:09.
Для тушения были задействованы силы 57 человек личного состава и 15 единиц техники.
Во 

12 мая 2014, 10:44
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