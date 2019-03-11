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В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
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11 марта 2019, 03:06
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Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега
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11 марта 2019, 02:39
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В Самарской области на трассе столкнулись вазовские легковушки: пострадала шестилетняя девочка
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11 марта 2019, 02:23
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В Сызрани мужчина разбил окно снегоуборочного трактора глыбой льда
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11 марта 2019, 01:50
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В Самаре из-за упавшего снега останавливалось движение трамваев
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11 марта 2019, 01:37
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В Самарской области расследуют причины смерти двухмесячного ребенка в Сызрани
В Самарской области специалисты будут разбираться в причинах гибели двухмесячного малыша. Трагедия произошла в Новокашпирском - одном из районов Сызрани в ночь на субботу, 9 марта. Правоохранители выясняют причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что в прошлом году в …
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11 марта 2019, 12:11
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«Попали в ловушку»: с крыши дома на Молодогвардейской в Самаре обрушилась огромная глыба снега
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11 марта 2019, 11:07
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Из-за протекающей крыши в самарской квартире растут грибы размером с кулак
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7 марта 2019, 03:44
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«Ребенок уцелел чудом»: в квартире на Калинина в Самаре обвалился потолок
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7 марта 2019, 12:53
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Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре
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7 марта 2019, 11:43
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В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой
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6 марта 2019, 04:35
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Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире
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6 марта 2019, 10:36
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Обрушенный фасад дома на Кирова в Самаре восстановят до конца лета
ЧП в Самаре, на проспекте Кирова. В многоквартирном жилом доме под номером 201 рядом с одним из подъездов рухнула часть стены. Облицовка фасада высотой в два этажа обвалилась сегодня в 3 часа утра. Разбуженные грохотом жильцы дома выбежали на …
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29 июня 2016, 05:18
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В Самаре на Кирова ночью обрушилась стена жилого дома
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29 июня 2016, 11:13
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В Самаре рухнувший козырек подъезда убил мужчину
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31 октября 2014, 07:29
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В Самаре при пожаре в жилом доме погиб один человек
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12 мая 2014, 10:44
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