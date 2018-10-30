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На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары 
30 октября 2018, 03:12
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего 
30 октября 2018, 02:56
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Число питомцев Самарского зоопарка пополнили две полярные совы. Красивые птицы прибыли в наш город еще 26 октября, но пока остаются безымянными. Сотрудники зоосада предлагают горожанам пофантазировать и выбрать для пернатых достойные имена. Свои варианты можно оставлять до 4 ноября включительно 
30 октября 2018, 02:06
Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом

Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом

На днях в полицию Тольятти за помощью обратился 52-летний мужчина. У него угнали грузовик ГАЗ-3307. Он пояснил, что машина была не на ходу. Владелец оставил автомобиль около магазина на улице Дзержинского, где она простояла полгода. Потом фургон исчез.

В результате проведенных 

9 октября 2018, 12:15
Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти

Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти

На днях сотрудники Росгвардии в Тольятти получили ориентировку на местного жителя. Сообщалось, что он может быть причастен к совершению кражи. По версии силовиков, мужчина забрался в квартиру одной из жительниц города и похитил оттуда два мобильных телефона и ноутбук.

Спустя некоторое 

4 октября 2018, 11:57
«Ходит в гипсе!»: Самарчанка сочинила историю о больной дочке и обокрала магазин в Пензе

«Ходит в гипсе!»: Самарчанка сочинила историю о больной дочке и обокрала магазин в Пензе

Жительница Самарской области обворовала магазин в одном из торговых центров Пензы. Об этом информирует УМВД по Пензенской области. По версии полицейских, женщина зашла в ТЦ и «уговорила» продавца одного из бутиков дать на примерку верхнюю одежду домой — якобы для 

2 сентября 2018, 04:49
Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

На днях к сотрудникам полиции в Тольятти поступило сообщение из местного магазина. Его сотрудница рассказала о том, что точку обокрали. Во время отсчета сдачи один из покупателей запустил руку в кассовый аппарат и выхватил оттуда 5-тысячную купюру. После этого злоумышленник 

28 августа 2018, 09:47
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