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На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову
В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары …
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30 октября 2018, 03:12
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В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке
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30 октября 2018, 02:56
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Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе
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30 октября 2018, 02:36
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Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов
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30 октября 2018, 02:06
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Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом
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9 октября 2018, 12:15
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Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти
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4 октября 2018, 11:57
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«Ходит в гипсе!»: Самарчанка сочинила историю о больной дочке и обокрала магазин в Пензе
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2 сентября 2018, 04:49
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Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин
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28 августа 2018, 09:47