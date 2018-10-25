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Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук

Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук

В речном порту Сызрани полицейские задержали жителей Тольятти. По версии силовиков, они ловили щуку незаконным способом — с помощью остроги. На момент задержаний их добыча насчитывала 10 щук. Нанесенный рыболовами ущерб оценивается в 2500 рублей. Сейчас в отношении подозреваемых возбудили 
25 октября 2018, 05:49
В автокатастрофе под Сызранью погибли два человека, третий - попал в реанимацию

В автокатастрофе под Сызранью погибли два человека, третий - попал в реанимацию

В четверг, 25 октября, под Сызранью произошла трагедия — в страшном ДТП погибли два человека. Примерно в 13:30 на 12 километре сызранской обводной дороги лоб в лоб столкнулись две иномарки - Kia Cerato с ульяновскими номерами и Chevrolet Lacetti из 
25 октября 2018, 04:19
В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин

В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин

Стало известно, что этой зимой на улицы областной столицы выйдут 780 единиц спецтехники. В том числе погрузчики, тракторы и самосвалы, комбинированные машины на базе автомобиля КАМАЗ и малогабаритные погрузчики, которые задействованы на уборке тротуаров. Как пояснили в мэрии, вся техника 
25 октября 2018, 03:17
«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»

«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к матчу с питерским «Зенитом». Напомним, что игра запланирована на понедельник, 29 октября, на стадионе «Самара Арена». Она начнется в 19:00.

В тренировке в среду, 24 октября, приняли участие все игроки команды. Занятие продолжалось 
25 октября 2018, 02:47
Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом

Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал финансово несостоятельной компанию, которая строила стадион «Самара Арена». Речь идет о фирме «Татдорстрой». Иск о банкротстве поступил от московского общества «МК-Логистика», которому казанское предприятие задолжало более 9 миллионов рублей. В отношении последнего введена процедура наблюдения. Арбитражному 
23 октября 2018, 11:15
Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех

Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех

Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении жителей региона за первые 9 месяцев. Средняя зарплата составила в области 33 273 рубля, это на 2,3% меньше, чем в прошлом месяце. Но если сравнивать с результатом прошлого года, то доход вырос на 11%.
22 октября 2018, 05:16
На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Светланы Моравской по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, в рамках контракта 
22 октября 2018, 12:43
Когда нужно начинать скупать валюту?

Когда нужно начинать скупать валюту?

Российский рубль сегодня незначительно, но укрепляется. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 октября, составляет 65 рублей 81 копейку. Евро — 75 рублей 32 копейки. Это на 50 копеек ниже закрытия предшествующей недели. Ослабление американской валюты происходит на фоне снижения 

22 октября 2018, 12:16
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