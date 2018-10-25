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Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук
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25 октября 2018, 05:49
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В автокатастрофе под Сызранью погибли два человека, третий - попал в реанимацию
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25 октября 2018, 04:19
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В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин
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25 октября 2018, 03:17
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«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»
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25 октября 2018, 02:47
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Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом
Арбитражный суд Татарстана признал финансово несостоятельной компанию, которая строила стадион «Самара Арена». Речь идет о фирме «Татдорстрой». Иск о банкротстве поступил от московского общества «МК-Логистика», которому казанское предприятие задолжало более 9 миллионов рублей. В отношении последнего введена процедура наблюдения. Арбитражному …
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23 октября 2018, 11:15
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Эксперты рассказали, кто получает в Самарской области больше всех
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22 октября 2018, 05:16
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На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело
В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Светланы Моравской по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, в рамках контракта …
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22 октября 2018, 12:43
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Когда нужно начинать скупать валюту?
Российский рубль сегодня незначительно, но укрепляется. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 октября, составляет 65 рублей 81 копейку. Евро — 75 рублей 32 копейки. Это на 50 копеек ниже закрытия предшествующей недели. Ослабление американской валюты происходит на фоне снижения …
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22 октября 2018, 12:16