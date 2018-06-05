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Бывший «Аквариум» в Самаре отреставрируют к концу года
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5 июня 2018, 07:00
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Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч
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5 июня 2018, 04:20
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Глава МВД России проверил готовность полиции к ЧМ-2018 в Самаре
Cамару посетил глава МВД России Владимир Колокольцев. Он проверил готовность сводного отряда полиции к работе во время проведения ЧМ-2018 по футболу. В самарском аэропорту министра внутренних дел РФ встретил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Владимир Колокольцев ознакомился с условиями …
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5 июня 2018, 09:19
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Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре
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4 июня 2018, 04:24
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«Лада Калина» сгорела на улице Тополиной в Тольятти
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4 июня 2018, 10:49
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Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани
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4 июня 2018, 09:25
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Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области
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28 мая 2018, 12:05
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33 пожарных тушили балконы на двух этажах общежития в Самаре
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28 мая 2018, 09:24
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Макдональдс вместо рынка: в Самаре решают, что делать с кировской ярмаркой
Макдональдс вместо рынка. Администрация Самары решает, как поступить с ярмаркой у площади Кирова. По словам главы Кировского района Игоря Рудакова, рассматриваются два варианта. На территории могут разбить сквер, установить крупное заведение общепита и детские площадки, либо построить новый крытый рынок. …
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26 мая 2016, 08:14
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На Кировском рынке прошла выемка документов
По информации телерадиокомпании "ТЕРРА", в администрации Кировского вещевого рынка прошла выемка документов. Процедуру проводили налоговая инспекция и областной ОБЭП. Их интересовала финансово-хозяйственная документация. Известно, что уголовное дело возбуждено еще месяц назад. По какой статье, пресс-служба следственного комитета сообщить отказалась. Дирекция …
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25 декабря 2013, 12:02