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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Глава МВД России проверил готовность полиции к ЧМ-2018 в Самаре

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Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

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«Лада Калина» сгорела на улице Тополиной в Тольятти

«Лада Калина» сгорела на улице Тополиной в Тольятти

В ночь на 4 июня пожар произошел в Тольятти. Примерно в 3:14 на улице Тополиной загорелся автомобиль «Лада Калина».  Специалистов экстренных служб вызвали очевидцы.

На тушение возгорания отправились девять пожарных и две автоцистерны. С огнем удалось справиться за 7 
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Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани

Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани

Вечером 3 июня стало известно о пожаре в Сызрани. О происшествии сообщили жители  дома №5 по проспекту Космонавтов. Они заметили клубы дыма и сразу же вызвали пожарных. Прибывшие на место работники экстренных служб попробовали достучаться до хозяев квартиры, но дверь 

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Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области

Два человека погибли на пожаре в Шигонском районе Самарской области

В ночь на 27 мая в Самарской области произошел крупный пожар. В 1:33 в селе Новодевичье Шигонского района загорелся частный дом. Пламя охватило 48 квадратных метров площади.

На место происшествия прибыли 4 пожарных на двух машинах. С возгоранием им 
28 мая 2018, 12:05
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33 пожарных тушили балконы на двух этажах общежития в Самаре

В Самаре в воскресенье, 27 мая, произошел пожар в многоэтажке на Металлурге. Возгорание произошло в доме, расположенном на улице Строителей. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 13:54. По словам очевидцев, открытым пламенем горели балконы на двух этажах. К месту 
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Макдональдс вместо рынка: в Самаре решают, что делать с кировской ярмаркой

Макдональдс вместо рынка. Администрация Самары решает, как поступить с ярмаркой у площади Кирова. По словам главы Кировского района Игоря Рудакова, рассматриваются два варианта. На территории могут разбить сквер, установить крупное заведение общепита и детские площадки, либо построить новый крытый рынок. 
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На Кировском рынке прошла выемка документов

На Кировском рынке прошла выемка документов

По информации телерадиокомпании "ТЕРРА", в администрации Кировского вещевого рынка прошла выемка документов. Процедуру проводили налоговая инспекция и областной ОБЭП. Их интересовала финансово-хозяйственная документация. Известно, что уголовное дело возбуждено еще месяц назад. По какой статье, пресс-служба следственного комитета сообщить отказалась. Дирекция 

25 декабря 2013, 12:02
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