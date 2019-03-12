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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 11.03.2019 
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Материалы по теме:

Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта

Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта

В понедельник, 11 марта, стало известно, когда выберут нового ректора Самарского государственного экономического университета. Накануне участники ученого Совета СГЭУ решили назначить конференцию сотрудников и студентов, на которой и пройдет тайное голосование, на 22 марта. Отметим, что сейчас на пост претендуют 
12 марта 2019, 12:38
Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша

Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша

Оттепель и затяжные дожди продолжают подкидывать сюрпризы — в одном из классов общеобразовательной школы № 152 на улице Советской Армии с потолка капает вода, видимо протекает крыша. Видео водного потока горожане разместили в соцсетях. 
 
- Настоящий дождь, приходится подставлять ведра 
12 марта 2019, 12:09
В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

Во вторник утром, 12 марта, в Сызрани произошел смертельный случай на железной дороге. Примерно в девять часов утра в районе улицы Декабристов, неподалеку от платформы «966 километр» поезд травмировал человека. По словам источника, мужчина переходил железнодорожные пути около «горбатого» моста 
12 марта 2019, 11:17
В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля

Во вторник, 12 марта, стало известно, что паводок в этом году в Самарской области может наступить на неделю раньше ожидаемых сроков. По прогнозам, паводок ожидается в конце марта-начале апреля, но в южных районах губернии разливы большой воды возможны уже 20 
12 марта 2019, 10:33
Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии

Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии

Перед Железнодорожным районным судом в Самаре предстала 33-летняя женщина, которую обвиняли в убийстве. По версии следствия, она ранила кухонным ножом в грудь своего бывшего супруга, с которым до 2005 года находилась в браке и воспитывала двоих детей. Служители Фемиды рассмотрели 
12 марта 2019, 08:10
В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек

В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек

В Самаре прокуратура Промышленного района завела уголовное дело на похитителя крышек люков тепловых камер. С начала 2019 года в городе насчитывается три дела охотников за металлом. По словам теплоэнергетиков, похитители крышек люков и металлических ограждений создают реальную угрозу для безопасности 
11 марта 2019, 03:58
В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

Перед судом в Оренбурге предстали трое жителей Самарской области, которых подозревали в незаконном сбыте наркотиков в Бугуруслане. По версии следствия, подсудимые - двое женщин и мужчина с ноября 2017 по март 2018 года получали в Самаре мелкооптовые партии синтетических наркотиков. 
11 марта 2019, 03:06
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по 
11 марта 2019, 10:34
16-летняя самарчанка отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков

16-летняя самарчанка отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков

Самарский суд рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летней девушки. Ее подозревали в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщает областная прокуратура, в октябре прошлого года девушка забрала из «закладки» в Кировском районе сверток с 35 пакетиками, в которых 
8 марта 2019, 08:34
Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

В среду вечером, 6 марта, в Кинельском районе произошла авария. 33-летний водитель иномарки Kia Rio ехал по трассе Самара - Бугуруслан. По предварительной информации, между 32 и 33 километром трассы автомобилист не сумел справиться с управлением. Его машина скатилась на 
7 марта 2019, 04:17
Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем 
7 марта 2019, 02:22
Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

В среду, 6 марта, в областной столице задержали автомобилиста, который может стать фигурантом уже пятого уголовного дела за вождение в нетрезвом состоянии. Нарушитель хорошо знаком общественникам.
 
- В этот раз он разъезжал по парковке МРЭО. Информацию принял экипаж Полка ДПС по 
7 марта 2019, 09:50
Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области

Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области

Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал 
6 марта 2019, 05:05
В Самарской области 19-летний парень может отправиться за решетку на 2 года из-за шампуня

В Самарской области 19-летний парень может отправиться за решетку на 2 года из-за шампуня

В Самарской области 19-летний парень может сесть на два года за украденный шампунь. В полицию Безенчукского района обратились сотрудники одного из местных магазинов. Сумма ущерба составила 1900 рублей. Правоохранители опросили работников торговой точки, изъяли записи с камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что 
5 марта 2019, 03:56
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