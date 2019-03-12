|
Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта
В понедельник, 11 марта, стало известно, когда выберут нового ректора Самарского государственного экономического университета. Накануне участники ученого Совета СГЭУ решили назначить конференцию сотрудников и студентов, на которой и пройдет тайное голосование, на 22 марта. Отметим, что сейчас на пост претендуют …
|
12 марта 2019, 12:38
|
Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша
|
12 марта 2019, 12:09
|
В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину
|
12 марта 2019, 11:17
|
В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля
|
12 марта 2019, 10:33
|
Самарчанка, которая зарезала бывшего мужа, проведет 4 года в колонии
|
12 марта 2019, 08:10
|
В Самаре завели 3 уголовных дела на похитителей колодезных крышек
В Самаре прокуратура Промышленного района завела уголовное дело на похитителя крышек люков тепловых камер. С начала 2019 года в городе насчитывается три дела охотников за металлом. По словам теплоэнергетиков, похитители крышек люков и металлических ограждений создают реальную угрозу для безопасности …
|
11 марта 2019, 03:58
|
В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
|
11 марта 2019, 03:06
|
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке
Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по …
|
11 марта 2019, 10:34
|
16-летняя самарчанка отправится в колонию за попытку сбыта наркотиков
|
8 марта 2019, 08:34
|
Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу
|
7 марта 2019, 04:17
|
Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов
К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем …
|
7 марта 2019, 02:22
|
Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение
|
7 марта 2019, 09:50
|
Прокуратура проконтролирует проверку жуткой аварии с 6 пострадавшими в Самарской области
Стало известно, что Кинельская межрайонная прокуратура будет контролировать ход доследственной проверки по факту ДТП с шестью пострадавшими в Самарской области. Напомним, что 4 марта рано утром на 17 километре обводной дороги Самары произошла крупная авария. Водитель автомобиля «Лифан» ехал …
|
6 марта 2019, 05:05
|
В Самарской области 19-летний парень может отправиться за решетку на 2 года из-за шампуня
В Самарской области 19-летний парень может сесть на два года за украденный шампунь. В полицию Безенчукского района обратились сотрудники одного из местных магазинов. Сумма ущерба составила 1900 рублей. Правоохранители опросили работников торговой точки, изъяли записи с камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что …
|
5 марта 2019, 03:56
Мы Вам перезвоним!