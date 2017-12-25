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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Владимир Василенко: «В настоящее время система водоснабжения в Самаре восстановлена»

Владимир Василенко: «В настоящее время система водоснабжения в Самаре восстановлена»

Работа насосно-фильтровальной станции номер 2 в Самаре полностью восстановлена, сообщили в мэрии Самары. Ситуацию прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко. В ночь с пятницы на субботу в работе насосно-фильтровальной станции №2 произошли перебои. Как сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные 
18 декабря 2017, 01:59
Азаров предложил Василенко вывести на уборку снега чиновников Самары

Азаров предложил Василенко вывести на уборку снега чиновников Самары

В Самаре создали оперативный штаб для ликвидации последствий снегопада, который возглавил временно исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил ему вывести на уборку снега чиновников.

«Заслушал В. А. Василенко об организации работ по уборке снега. 

14 декабря 2017, 11:14
В Самаре вместо рынка на углу Авроры и Аэродромной может появиться сквер

В Самаре вместо рынка на углу Авроры и Аэродромной может появиться сквер

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1 декабря 2017, 05:12
В Самаре в 15 микрорайоне снесут незаконные киоски

В Самаре в 15 микрорайоне снесут незаконные киоски

Около трехсот самовольных построек – контейнеров, киосков, гаражей – снесут в Кировском районе Самары. Они занимают участки общего пользования или полосы отвода инженерных сетей. Информация опубликована на сайте мэрии. Решение о демонтаже принято профильной межведомственной комиссией.  Несколько десятков объектов находятся 

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Дума Самары приняла отставку Олега Фурсова

Дума Самары приняла отставку Олега Фурсова

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31 октября 2017, 02:15
Самарские чиновники воюют со «Спартой»

Самарские чиновники воюют со «Спартой»

В Самаре продолжается борьба из-за рынка на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Напомним, компания «Спарта» пытается отстоять в суде право на его существование. Городской департамент управления имуществом, напротив, настаивает на закрытии торгового объекта, на этом месте планируется организовать сквер к 

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В Самаре на месте снесенного рынка появится автопарковка для FIFA

В Самаре на месте ликвидированного рынка на пересечении Московского шоссе с улицей Революционной появится автопарковка для машин FIFA, следует из сообщения на портале госзакупок. Тендер на выполнение строительно-монтажных работ по подготовке и содержанию площадки для специализированного автотранспортного парка объявил департамент 

29 сентября 2017, 04:59
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