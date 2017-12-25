Власти Самары разрешили рынку «Норд» работать до апреля 2023 года. Соответствующий документ, который подписал первый замглавы города, который сейчас исполняет полномочия градоначальника, Владимир Василенко, опубликован на сайте мэрии. Рынок расположен в Советском районе Самары у пересечения Заводского шоссе и улицы XXII Партсъезда.
«Продлить срок действия разрешения на право организации универсального розничного рынка. Разрешить осуществление деятельности АО «Самараглавснаб» на срок со 2 апреля 2018 г. по 2 апреля 2023 года», - указано в распоряжении.
Проконтролировать выполнение распоряжения должен глава городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма и потребрынка товаров и услуг Александр Андриянов.
Отметим, в рамках подготовки к ЧМ-2018 в Самаре запланировано благоустройство территорий, где сейчас находятся рынки, торговые ряды там должны снести. Например, такая участь может постичь рынки в 15-м микрорайоне и на перекрестке улиц Аэродромной и Авроры.
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