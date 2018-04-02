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«Бункер S» Эфир передачи от 27 марта 2018г 
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Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре

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Определено место для первого самарского крематория

Крематорию в Самаре все-таки быть. И появится он, предположительно, на территории совхоза «Рубежное», около которого сейчас располагается одно из самых больших действующих кладбищ. В СМИ прошла информация о том, что разрешение на строительство уже выдано некой частной фирме. Сроки реализации 

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Появились официальные комментарии о «взрыве» в самарском «Ашане»

В одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Самары «Мега» произошло ЧП. Очевидцы сообщили о том, что около 22 часов 27 декабря в отделе выпечки гипермаркета «Ашан» раздался сильный хлопок и начался пожар. За считанные секунды дым наполнил помещение. Была объявлена тревога 

28 декабря 2016, 10:21
В Instagram появилась функция модерации комментариев

В Instagram появилась функция модерации комментариев

Совсем скоро в фотосоцсети Instagram добавится очередная функция. Речь идет об автоматической модерации комментариев.
Чтобы удалить со своей страницы негативные комментарии, нужно лишь ввести ключевые слова. В первую очередь сервис окажется полезным для владельцев страниц с большим числом подписчиков, которые 

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В Самаре ищут инвестора для строительства крематория

В Самаре ищут инвестора для строительства крематория

В Самаре вновь задумались о строительстве крематория. Городская администрация заявила о поиске инвестора, который смог бы взяться за проект. Однако пока в бюджете напротив этой графы расходов - ноль.
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Ученые: Facebook может стать причиной алкоголизма

Специалисты продолжают говорить о негативном влиянии соцсетей.
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10 февраля 2015, 08:44
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