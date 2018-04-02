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Самара потратит на дороги 720 млн рублей
В Самаре потратят 720 миллионов рублей на содержание автомобильных дорог местного значения, тротуаров и элементов их обустройства, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило Управление организации торгов мэрии города. Согласно техзаданию, за указанную сумму победитель должен …
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2 апреля 2018, 09:00
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12-летняя девочка пострадала в ДТП с тремя авто в Самаре
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2 апреля 2018, 05:34
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Дополнительные средства на отлов животных выделят в Самаре
В Самаре в казне предусмотрели дополнительные средства на отлов и содержание в приютах безнадзорных животных, около шести миллиардов рублей, сообщает мэрия Самары. Вопрос о перераспределении средств решался на 42-м заседании гордумы в четверг, 29 марта.
«На отлов и содержание безнадзорных животных …
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30 марта 2018, 03:00
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Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре
Цены на квартиры в самарских новостройках на 16 процентов ниже, чем на вторичном рынке. К такому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru, проанализировав статистику в 70 городах России с населением более 250 тысяч человек. Исследование показало, что в 54 из …
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30 марта 2018, 02:23
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Жители Рубежного написали петицию против строительства крематория
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27 марта 2018, 12:06
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Определено место для первого самарского крематория
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2 февраля 2018, 12:25
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Появились официальные комментарии о «взрыве» в самарском «Ашане»
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28 декабря 2016, 10:21
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В Instagram появилась функция модерации комментариев
Совсем скоро в фотосоцсети Instagram добавится очередная функция. Речь идет об автоматической модерации комментариев.
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8 июля 2016, 10:16
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В Самаре ищут инвестора для строительства крематория
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30 мая 2016, 06:14
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Ученые: Facebook может стать причиной алкоголизма
Специалисты продолжают говорить о негативном влиянии соцсетей.
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10 февраля 2015, 08:44