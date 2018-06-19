18 июня на фестивале болельщиков FIFA побывал 100-тысячный гость. Вернее будет сказать - гостья. «Юбилейной» участницей фан-феста стала Элеонора Моват, которая приехала в наш город из Москвы со своим молодым человеком Сергеем Дороховым. В качестве подарка она получила макет стадиона «Самара Арена» и билеты на VIP-трибуну на 25 июня. Она вернется в Самару, чтобы посмотреть матч Россия - Уругвай.
«Я услышал объявление о том, что сейчас будет заходить 100-тысячный болельщик, и побежал. Из-за трюкзака пришлось пройти дополнительный контроль. Вот и получилось, что юбилейным посетителем фестиваля стала моя девушка», - рассказывает Сергей Дорохов.
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