В Самаре на фестивале болельщиков 19 июня самарцам и туристам покажут трансляции трех матчей ЧМ-2018 по футболу и пройдут концерты. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева, вход бесплатный, фестиваль продолжится вплоть до окончания ЧМ 15 июля. Завтра площадка традиционно откроется в 14 часов. На сцене появятся танцевальное шоу DNC, группы «Корица», «Бит Бокс Шоу» и певица Юлия Денисова. В 16 часов начнется трансляция игры сборных Колумбии и Японии в Саранске. После матча, в 17:55, перед гостями выступит музыкальная группа «Старый третий». В 19 часов – начало игры Польша – Сенегал в Москве. После показа в 20:55 начнется концерт группы Crazy Jump. В 22 часа будут транслировать матч сборных России и Египта в Петербурге. 23:50 состоится часовой диджей-сет, сообщает правительство Самарской области.
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