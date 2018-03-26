Утром, 26 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. В 5:20 в доме на улице Свердлова загорелись вещи. Огонь охватил 2 квадратных метра площади.
На тушение возгорания выезжали 13 пожарных на 4 машинах. Спустя 14 минут огонь удалось локализовать. Еще через 2 минуты он был полностью ликвидирован.
Причины происшествия, а также размер нанесенного ущерба устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
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