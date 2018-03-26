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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

Торговые центры Тольятти проверяют после пожара в Кемерово

26 марта в тольяттинской мэрии прошло очередное аппаратное совещание. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. После этого участники совещания обсуждали то, как не допустить повторения трагедии в Автограде.
26 марта 2018, 01:25
Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

В Самарской области сотрудники Росгвардии помогли эвакуировать людей из жилого дома, где произошел пожар. ЧП случилось в Чапаевске. Спасены дети и женщина.

Сержант полиции Евгений Каштанов и прапорщик полиции Сергей 
26 марта 2018, 11:34
«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области

«УАЗ» сгорел после столкновения с цистерной в Самарской области

25 марта в Алексеевском районе Самарской области произошло ДТП. В районе 104 километре трассы «Подъезд к г. Оренбург» водитель автомобиля «УАЗ-Патриот» выезжал со второстепенной дороги. При неизвестных обстоятельствах внедорожник врезался в припаркованную автоцистерну.

После удара водитель «Патриота» вышел на улицу, а 

25 марта 2018, 08:29
МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары

МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары

21 марта самарское управление МЧС начало SMS-оповещение жителей региона об опасности выхода на лед.

«В ближайшие дни на р. Волга прогнозируется образование промоин, выход воды на лед, местами разрушение ледового покрова. Выход на лед опасен для жизни! Будьте внимательны и осторожны! 

21 марта 2018, 12:37
МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед

МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед

Выходить на лед региональных рек и озер уже небезопасно, предупреждает региональное управление МЧС. Особенно это касается побережья Волги, где толщина льда еще составляет 50 сантиметров, но после того, как 21 марта Жигулевская ГЭС увеличит объем сбросов воды , ледовый покров 

20 марта 2018, 03:21
Волга вскроется в Самаре позднее

Волга вскроется в Самаре позднее

Из-за особенностей погоды в начале 2018 года Волга в районе Самары вскроется на неделю позже, чем в прошлом году. Об этом рассказал глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Полноценный ледоход на реке ожидается в начале апреля. Как 
20 марта 2018, 02:36
Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото пожара в автомобиле на Ставропольской обсуждают жители Самары

Фото ночного пожара на улице Ставропольской в Самаре появилось в соцсети. На снимке видно, что машина загорелась на парковке. Рядом стояли другие автомобили. В комментарии указано точное место происшествия.

«Ставропольская, 
20 марта 2018, 01:42
Сирены зазвучат 21 марта в Самарской области

Сирены зазвучат 21 марта в Самарской области

В Самарской области состоится проверка системы оповещения. Сирены зазвучат в среду, 21 марта, в рамках подготовки к предстоящему паводку, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

«21 марта 2018 года в 10:00 местного времени будет проведена комплексная проверка состояния готовности 

19 марта 2018, 03:22
Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске

Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске

13 марта в Новокуйбышевске открылся первый в городе Дворец спорта с ледовой площадкой. В торжественной церемонии приняли участие представители мэрии и областной администрации.

«Пусть здесь будут воспитываться новые чемпионы, растет здоровое поколение новокуйбышевцев!» - поздравил горожан врио губернатора Самарской области Дмитрий 

14 марта 2018, 11:15
Семь КамАЗов мусора вывезли коммунальщики из квартиры в Новокуйбышевске

Семь КамАЗов мусора вывезли коммунальщики из квартиры в Новокуйбышевске

Новокуйбышевским коммунальщикам пришлось задействовать тяжелую технику, чтобы освободить одну из квартир №26 по улице Ворошилова от мусора. Там живет пожилая женщина, которая наблюдается в психоневрологическом диспансере. В течение последних нескольких лет она собирала из контейнеров на близлежащих помойках все, что 
6 марта 2018, 08:01
Мигрант обворовывал строительную базу в Новокуйбышевске

Мигрант обворовывал строительную базу в Новокуйбышевске

Полицейские из Новокуйбышевска раскрыли крупную кражу, совершенную на строительной базе на улице Вокзальной. Злоумышленник проник в ангар, и унес оттуда большое количество инструментов. Его добычей стали пять шлифовальных машин, кондиционер, три сварочных аппарата, воздушный компрессор, монитор, дрель, две полировочных машины, 

22 февраля 2018, 04:09
Жительницу Новокуйбышевска оштрафовали за фиктивную прописку мигрантов

Жительницу Новокуйбышевска оштрафовали за фиктивную прописку мигрантов

В Новокуйбышевске осудили 37-летнюю местную жительницу. Ее обвиняли в фиктивной прописке мигрантов.

В декабре прошлого года фигурантка дела направила в госорганы бумаги, в которых говорилось о том, что она поселила у себя 13 человек из Узбекистана и Армении. Однако 
20 февраля 2018, 04:33
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