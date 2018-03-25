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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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13 марта в Самарской области произошло ДТП. Водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по дороге «Похвистнево-Клявлино» в сторону Похвистнево. В пути 60-летнему мужчине стало плохо. Он потерял контроль над своей машиной и она съехала в левый кювет. Мужчина был госпитализирован в 

14 марта 2018, 03:38
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