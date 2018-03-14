В Тольятти объявлен конкурс на ремонт местных дорог. Подрядчика, который освоит почти 700 млн рублей, ищет мэрия Автограда. Из этой суммы 646 млн выделит область, остальные - городская казна. Согласно материалам тендера, подрядчик должен будет предоставить гарантию на 5 лет на верхний слой асфальта, на 6 лет – на нижний, и 2 года – на прочие элементы благоустройства. Контракт предусматривает не только ремонт самого дорожного полотна, но и тротуаров и посадочных площадок, замену остановочных павильонов, установку пешеходных ограждений, нанесение разметки, в том числе с использованием термопластика, а также обустройство парковки на бульваре Здоровья. Всего в списке значатся 7 участков: 4 - в Автозаводском районе и 3 - в Центральном. Самый большой из них на улице Свердлова, от проспекта Степана Разина до улицы 40 лет Победы. Его площадь – 70 тысяч квадратных метров.
|
Мужчина украл у родной бабушки телевизор в Тольятти
|
14 марта 2018, 06:38
|
«ТТУ» не удалось избавиться от бомбоубежища в Тольятти
Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» пыталось переписать объект гражданской обороны на баланс мэрии Тольтти и перестать содержать его за свой счет. Однако арбитражный суд отказал транспортникам. Речь идет коллективном защитном сооружении, расположенном по Южному шоссе, дом 28. До 2015 года …
|
14 марта 2018, 09:02
|
Наркоторговца из Ульяновска задержали в Тольятти
Сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы Тольятти, заметили подозрительного мужчину. Он шел по улице Лизы Чайкиной. При виде служебной машины, он попытался скрыться из поля зрения стражей порядка. Росгвардейцы решили выяснить причины подобного поведения.
Оказалось, что 29-летний мужчина прибыл в Тольятти из …
|
14 марта 2018, 11:44
|
68 штрафов за нарушения ПДД оплатил житель Тольятти
|
14 марта 2018, 10:13
|
Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре
|
14 марта 2018, 09:34
|
Движение фур ограничат с 1 апреля в Самарской области
С 1 по 30 апреля в Самарской области введут временные ограничения для движения фур по региональным и межмуниципальным дорогам, сообщает региональные минтранс. Мера необходима для обеспечения сохранности асфальта. Весной из-за переизбытка влаги на проезжей части происходит резкое снижение прочности покрытия. …
|
12 марта 2018, 07:01
|
98 единиц техники убирают от снега важные дороги в Самарской области
|
5 марта 2018, 01:25
|
Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары
|
5 марта 2018, 08:28