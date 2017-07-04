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В Самаре дедушку выгнали из дома, и он уже 10 лет живет в гараже
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4 июля 2017, 08:00
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В блогах: темная история с платежами в Фонд капремонта
Блогер Андрей Ишмуратов обратился через "ЖЖ" к руководству самарского областного фонда капитального ремонта. "Я - добросовестный плательщик взносов на капремонт. Но фонду эти деньги, видимо, не нужны. Дело в том, что на сайте ФКР уже больше месяца не работает …
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4 июля 2017, 09:20
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Как в Самаре невесты одного жениха ловили
Блогер s7007 рассказал, что 2 июля в 7 местах Самары прошел традиционный марафон "Я - невеста". "В этом году проект был реализован усилиями энтузиастов. Раньше его проводил один из глянцевых журналов во всех крупных городах России, но потом издание …
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4 июля 2017, 09:09
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Осторожно, шифер!
Блогер Евгений Курдов в ЖЖ-сообществе samara_ru поделился видео, которое ему прислала знакомая. "Она услышала грохот за окном, выглянула и сильно удивилась. Судя по всему, идет замена кровли и рабочие сбрасывают с крыши шифер. Говорит, осколки долетали аж до ее …
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1 июля 2017, 07:14
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Международные эксперты признали самарский вуз одним из лучших в России
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21 июня 2017, 07:00
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Самарский университет включили в международный рейтинг вузов QS
Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва впервые вошел в глобальный рейтинг QS World University Rankings, ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds. Университет включили в группу вузов, поделивших места с 800 по 1000. Сюда же попали еще три представителя отечественной высшей …
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9 июня 2017, 11:56
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Платежная карта заменит российским студентам зачетку
Функционал платежной карты «МИР» будет расширен. Как сообщают российские издания, с 2018 года она, в том числе, станет студенческой электронной зачетной книжкой.
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8 июня 2017, 12:26
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Самарский архитектурно-строительный институт ликвидируют
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26 мая 2017, 03:01