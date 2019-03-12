Арбитражный суд Самарской области отказал региональному Министерству строительства в иске к областному Управлению Федерального казначейства. Строители пытались доказать правомерность получения почти 4 миллионов рублей на расселение аварийного дома в Самаре.
Согласно материалам дела, причиной судебных разбирательств стала одна из двухэтажек послевоенной постройки на улице Свободы. Жильцов многоквартирного дома должны были расселять застройщики. Фактически же на это были потрачены средства госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ.
По версии Фонда, это случилось из-за недостоверной информации, полученной от Минстроя. В итоге казначейство потребовало от строительного ведомство вернуть деньги. Чиновники пошли в суд с ответным иском. Однако отстоять свою точку зрения им не удалось. Арбитраж принял сторону казначейства.
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