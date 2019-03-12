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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 12.03.2019 
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Материалы по теме:

В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья

В этом году в Самарской области сдадут почти 2 миллиона «квадратов» нового жилья

План по вводу жилья в Самарской области пересмотрен. Если в 2019 году застройщики должны сдать там 1,986 млн.  кв. м площадей, то уже в 2024-м должно быть введено в эксплуатацию 2,7 млн кв. м. А всего за 5 лет в 

1 марта 2019, 12:37
Управление капстроительства с подачи Минстроя демпинговало на рынке стройконтроля

Управление капстроительства с подачи Минстроя демпинговало на рынке стройконтроля

Региональное Управление Федеральной антимонопольной службы ведет расследование дела в отношении государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства», которое конкуренты обвинили в масштабном демпинге на рынке строительного контроля.

В УФАС обратились представители ООО «Стройконтроль», которые пожаловались на то, что ГКУ УКС 

8 февраля 2019, 02:30
Минстрой предлагает новые механизмы переселения самарцев из аварийного жилья

Минстрой предлагает новые механизмы переселения самарцев из аварийного жилья

Переселение из аварийного жилья может ускориться уже в первом квартале этого года. Федеральное министерство строительства предлагает новые способы привлечения к этому процессу инвесторов — застройщикам ведомство хочет компенсировать 25% затрат, а жителям дать льготную ипотеку. К 2024 году в России 
7 февраля 2019, 10:45
Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в РФ до 6%

Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок в РФ до 6%

Субсидирование государством ставки более 6 процентов годовых по ипотеке для семей, у которых с 2018 года родится второй либо третий ребенок, станет рассчитываться на период до 5 лет. Далее есть расчет на уменьшение ипотечных ставок до 6%, заявил глава минстроя 

13 декабря 2017, 09:28
АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей

АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей

АвтоВАЗ потребовал со своего бывшего поставщика корейской фирмы Hanon Systems 853 млн рублей. С соответствующим иском тольяттинский автозавод обратился в Арбитражный суд Самарской области. Суть претензий в материалах дела пока не раскрывается, известно только, что в указанную сумму входят убытки, 

4 декабря 2017, 08:01

"Авиакор-авиационный завод" проиграл в арбитражном суде Москвы иск к ПАО "Туполев"

 Как говорится в материалах дела, в мае прошлого года между двумя предприятиями был заключен договор поставки продукции для сервисного обслуживания самолетов Ту-95мс. Самарский завод получил аванс в размере около 39.5 миллионов рублей, суммарно же отгрузил комплектующих более чем на 92 

24 октября 2017, 11:44
Область заплатит за тольяттинские квартиры

Область заплатит за тольяттинские квартиры

Еще одна неудача юристов областных ведомств в апелляционной инстанции. На этот раз речь идет о попытке министерства социально-демографической и семейной политики опротестовать решение арбитражного суда по иску Тольяттинской мэрии.
Как уже рассказывала "ТЕРРА", муниципалитет регулярно судится с региональными властями, требуя 

5 сентября 2017, 04:50
Проиграли апелляцию

Проиграли апелляцию

Правительству Самарской области и региональному минимущества не удалось оспорить решение арбитражного суда и получить долю в собственности в 6-этажном учебном корпусе национального исследовательского университета имени Королева.
Соответствующую жалобу отклонил 11-й арбитражный апелляционный суд. Напомним, как уже рассказывала ТЕРРА, иск к 

5 сентября 2017, 03:42
К

К "Регламенту" подали новый иск

В деле о банкротстве строительной компании «Регламент», бенефициаром которой является Олег Егоров, ранее владевший холдингом «Дисса», появился еще один истец. Помимо структуры аффилированной компании «Новый дон», ее хочет признать неплатежеспособной ООО «Стройторг», расположенное в Самаре в Речном переулке. Директор предприятия 

29 июня 2017, 03:40
У «Таганки» могут снести шинный центр

У «Таганки» могут снести шинный центр

Шинный центр «Таганка» может лишиться торгово-офисного центра в Самаре на улице Мориса-Тореза. С 2015 года снести трехэтажное здание требует мэрия городского округа Самара. Нежилое помещение было построено без разрешительной документации. Собственник объекта -  башкирское ООО «Ратекс» - с требованием не согласно 

10 мая 2017, 04:14
Обманутые дольщики компании

Обманутые дольщики компании "Самарагорстрой" подали иск к новому застройщику

Они требуют признать право на квартиры в жилом комплексе "Ильинская плаза", который строится на пересечении улиц Маяковского и Буянова. Первое заседание в Ленинском районном суде Самары назначено на 17 апреля.
Дольщики компании "Самарагорстрой" ждут своих квадратных метров почти 10 лет. 

11 апреля 2017, 05:52
ФНС отказали в иске к кредиторам

ФНС отказали в иске к кредиторам "Волгабурмаша"

Федеральной налоговой службе не удалось опротестовать решения, принятые собранием кредиторов АО "Волгабурмаш". Ранее областной арбитраж отказал ведомству в иске, теперь нижестоящую инстанцию поддержал 11 апелляционный арбитражный суд.
АО "Волгабурмаш" находится в стадии банкротства, в апреле этого года кредиторы компании утвердили 

15 декабря 2016, 04:23
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