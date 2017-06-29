В деле о банкротстве строительной компании «Регламент», бенефициаром которой является Олег Егоров, ранее владевший холдингом «Дисса», появился еще один истец. Помимо структуры аффилированной компании «Новый дон», ее хочет признать неплатежеспособной ООО «Стройторг», расположенное в Самаре в Речном переулке. Директор предприятия - Ольга Каменская, акционеры - предприниматель Александр Богданов (он имеет 10% акций) и офшор Месикон Лимитед. Сумма требований - 976 тысяч рублей.
Напомним, «Новый Дон» требует вернуть долг в 10 миллионов. Как уже рассказывала «ТЕРРА», если «Регламент» обанкротится, 150 дольщиков жилого комплекса «Чемпион» на улице Куйбышева рискуют пополнить армию обманутых. Очередное судебное заседание по делу назначено на 6 июля. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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