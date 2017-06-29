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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Официально не обманутые дольщики ЖК "Чемпион" боятся остаться без квартир

В эту среду в областном арбитражном суде состоялось заседание по банкротству строительной организации  ООО "Регламент", бенефициаром которой является бывший владелец холдинга "Дисса" Олег Егоров. Слушание перенесли, но журналистам «ТЕРРЫ» удалось получить официальный комментарий представителей фирмы и минтранса по данному вопросу .

28 июня 2017, 05:47
Самарцам заплатят за огороды: суд обязал чиновников приготовить для выплат миллионы рублей

Самарцам заплатят за огороды: суд обязал чиновников приготовить для выплат миллионы рублей

Сегодня служители Фемиды поставили точку в споре дачников Орлова оврага и чиновников регионального минтранса. Красноглинский районный суд встал на сторону граждан и обязал ведомство компенсировать людям потерянные земельные участки, на месте которых в 2016 году вдруг построили дорогу. Как уже 

28 июня 2017, 02:56
Дело об убийстве самарского боксера и казака Андрея Еремеева рассмотрят повторно

Дело об убийстве самарского боксера и казака Андрея Еремеева рассмотрят повторно

Сегодня Верховный Суд России рассмотрел апелляционную жалобу на обвинительный приговор Самарского областного суда, вынесенный в конце декабря прошлого года Андрею Перегудову, Юрию Сабаеву и Александру Лукьянову. Напомним, их обвиняли в заказном убийстве заместителя начальника Самарского окружного казачьего общества Андрея Еремеева. 

27 июня 2017, 08:24
Должок: у «Самарского бизнес-инкубатора» хотят забрать 700 тысяч рублей

Должок: у «Самарского бизнес-инкубатора» хотят забрать 700 тысяч рублей

Мэрия Самары требует деньги с собственного муниципального предприятия. Департамент управления имуществом обратился с иском к МП "Самарский бизнес-инкубатор". Учреждение, которое должно способствовать развитию предпринимательства, задолжало в бюджет около 700 тысяч рублей по договору аренды земельного участка на улице Главной, где 

16 июня 2017, 09:00
В Самарской области власти задолжали более 114 миллионов рублей своим подрядчикам

В Самарской области власти задолжали более 114 миллионов рублей своим подрядчикам

Такие данные сегодня озвучили на брифинге в прокуратуре региона. С начала года погашено только 26 миллионов рублей долгов. Дополнительно через суд в пользу бизнесменов удалось взыскать более 5 миллионов рублей пени за просрочку оплаты по государственным и муниципальным заказам.
Всего 

17 мая 2017, 05:52
Самарчанку арестовали за 600-тысячный долг детям

Самарчанку арестовали за 600-тысячный долг детям

Суд Железнодорожного района приговорил нерадивую мать к 5 суткам административного ареста. Самарчанка задолжала по алиментам детям, оставшимся на попечении у ее старшей сестры, 600 000 рублей.
Платить женщина не торопилась. Сначала приставы составили на нее административный протокол. Далее суд назначил 

11 мая 2017, 04:15
Мэрия Самары задолжала за аренду квартир

Мэрия Самары задолжала за аренду квартир

Более 4 миллионов рублей должен будет заплатить департамент управления имуществом Самары за содержание и ремонт пустующих муниципальных жилых помещений. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Самарской области. С иском обратилось ПЖРТ "Куйбышевский". Как следует из материалов дела, в 2011 году компания 

10 мая 2017, 03:46
Обманутые дольщики компании

Обманутые дольщики компании "Самарагорстрой" подали иск к новому застройщику

Они требуют признать право на квартиры в жилом комплексе "Ильинская плаза", который строится на пересечении улиц Маяковского и Буянова. Первое заседание в Ленинском районном суде Самары назначено на 17 апреля.
Дольщики компании "Самарагорстрой" ждут своих квадратных метров почти 10 лет. 

11 апреля 2017, 05:52
ФНС отказали в иске к кредиторам

ФНС отказали в иске к кредиторам "Волгабурмаша"

Федеральной налоговой службе не удалось опротестовать решения, принятые собранием кредиторов АО "Волгабурмаш". Ранее областной арбитраж отказал ведомству в иске, теперь нижестоящую инстанцию поддержал 11 апелляционный арбитражный суд.
АО "Волгабурмаш" находится в стадии банкротства, в апреле этого года кредиторы компании утвердили 

15 декабря 2016, 04:23
Министерство обороны требует от

Министерство обороны требует от "Авиакора" более 175 миллионов рублей

Министерство обороны подало очередной иск к самарскому АО "Авиакор-авиационный завод". Как говорится в материалах арбитражного суда Москвы, речь идет о выплате неустойки в размере 175.5 миллионов рублей по контракту, заключенному с ведомством 18 апреля 2013 года.
В рамках соглашения, Авиакор 

14 ноября 2016, 02:43
СОФЖИ заплатит по иску мэрии Самары в 2 тысячи раз меньше

СОФЖИ заплатит по иску мэрии Самары в 2 тысячи раз меньше

В две тысячи раз удалось снизить сумму иска городского департамента имущества Самары к областному фонду жилья и ипотеки. Такое решение вынес Арбитражный суд Самарской области.
Городские власти требовали взыскать с СОФЖИ 2 миллиона 304 тысячи рублей - из  них 1.5 

5 октября 2016, 03:22
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