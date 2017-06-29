В Самарской области власти задолжали более 114 миллионов рублей своим подрядчикам Такие данные сегодня озвучили на брифинге в прокуратуре региона. С начала года погашено только 26 миллионов рублей долгов. Дополнительно через суд в пользу бизнесменов удалось взыскать более 5 миллионов рублей пени за просрочку оплаты по государственным и муниципальным заказам.

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