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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
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По словам потерпевшего, он выпивал с друзьями, а потом вызвал такси, чтобы доехать до дома. Расплатившись с водителем, он вышел 

16 апреля 2018, 10:36
Труп неизвестного мужчины нашли возле колодца в Тольятти

Труп неизвестного мужчины нашли возле колодца в Тольятти

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16 апреля 2018, 09:01
На мошенничестве с соцвыплатами попалась жительница Самарской области

На мошенничестве с соцвыплатами попалась жительница Самарской области

Уголовное дело возбуждено на жительницу Сергиевского района. Женщину подозревают в мошенничестве с социальными выплатами.

Предполагаемая злоумышленница предоставила в органы соцзащиты справки о своей зарплате и доходах супруга. У работников госорганов никаких вопросов не возникло и документы они приняли. Мошенничество вскрылось спустя 

13 апреля 2018, 06:21
Женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе в Самаре

Женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело за попытку изнасилования женщины. Инцидент произошел 2 апреля в одном из секс-шопов на проспекте Металлургов. Около 18:00 на посетительницу магазина для взрослых неожиданно напал мужчина и попытался ее изнасиловать.

На данный момент известно, что 
12 апреля 2018, 09:04
У мужчины, которого приняли за велоугонщика, нашли марихуану в Тольятти

У мужчины, которого приняли за велоугонщика, нашли марихуану в Тольятти

На днях в Тольятти сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного мужчину. Его приметы совпадали с описанием человека, который подозревался в угоне велосипеда. Подозрения стражей порядка утвердились после того, как при виде патрульной машины тольяттинец попытался скрыться.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции. Во время 

11 апреля 2018, 11:40
В Самарской области пьяные сельчане угнали машину и сожгли ее в заброшенном гараже

В Самарской области пьяные сельчане угнали машину и сожгли ее в заброшенном гараже

Полиция Нефтегорского района за короткое время раскрыла сразу несколько преступлений. К правоохранителям обратился 26-летний житель села Кулешовка. Молодой человек рассказал, что у него угнали автомобиль. Мужчина оставил машину с ключами в замке зажигания у двора дома, а, когда вернулся, своего 

14 февраля 2018, 12:18
В Тольятти осудили серийного автоугонщика

В Тольятти осудили серийного автоугонщика

В Тольятти осудили автоугонщика. На его счету имелось несколько криминальных эпизодов.  С ноября 2016 года по март 2017 года мужчина угнал LADA GRANTA, TOYOTA CAMRY, TOYOTA LAND CRUISER. Кроме того, он попытался украсть TOYOTA LAND CRUISER 200 и LEXUS RX-450. 

1 февраля 2018, 03:44
Пьяный тольяттинец угнал у своей девушки машину и разбил ее

Пьяный тольяттинец угнал у своей девушки машину и разбил ее

На выходных сотрудники вневедомственной охраны стали свидетелями ДТП в Тольятти. На улице Ярославской столкнулись отечественный автомобиль и «Фольксваген». Служащие аварии вызвали на место аварии сотрудников ГИБДД.

Владелец российской машины заявил, что в ДТП виноват водитель иномарки, так как именно он выехал 

29 января 2018, 05:03
NASA показало первый внедорожник для покорителей Марса

NASA показало первый внедорожник для покорителей Марса

Специалисты NASA заявили о создании концепта пассажирского внедорожника-марсохода. Одновременно его можно считать передвижной научной лабораторией.
Конструкцию разрабатывали в Космическом центре Кеннеди, состоящего в структуре NASA. Длина универсального транспортного средства – 8 метров, высота — почти 4 метра. Корпус сделан из 

8 июня 2017, 10:15
Land Rover выпустит экстремальную версию внедорожника Discovery

Land Rover выпустит экстремальную версию внедорожника Discovery

Специалисты корпорации Land Rover в настоящее время работают над новой версией автомобиля Discovery. На этот раз планируется экстремальная модификация внедорожника.
Согласно инсайдерской информации, новый Land Rover Discovery получит в наименовании приставку SVX, где литера «Х» говорит о повышенной проходимости по 

28 марта 2017, 05:14
В РФ разрабатывают первый в мире летающий внедорожник

В РФ разрабатывают первый в мире летающий внедорожник

В скором времени в РФ может появиться первый в мире летающий внедорожник. Уже в следующем месяце заканчивается прием заявок на конкурс Фонда перспективных исследований, который будет заниматься созданием уникального средства передвижения.
Будет осуществлен отбор предложений по изготовлению «Демонстратора летательного аппарата 

13 февраля 2017, 02:33
В Самарской области перевернулся внедорожник с молодыми людьми

В Самарской области перевернулся внедорожник с молодыми людьми

Во вторник, 29 ноября, в Кинель-Черкасском районе Самарской области перевернулся внедорожник «УАЗ Патриот». ДТП произошло около 10:00 на 57 километре дороги «Урал - Маханово». В салоне автомобиля находились молодые люди. Есть пострадавший, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
30 ноября 2016, 01:50
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