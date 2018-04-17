В Самаре предъявлено обвинение бывшему сотруднику полиции. Экс-заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции по Красноглинскому району города подозревается в угоне дорогостоящей иномарки.
Внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200», стоимостью более 3 миллионов 500 тысяч рублей долгое время находился в розыске в рамках дела о расследовании мошенничества, но в мае прошлого года его обнаружили и готовились отправить в Ростов-на-Дону. В июне 2017 года бывший полицейский гнал иномарку прямо со стоянки около отделения.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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