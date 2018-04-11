На днях в Тольятти сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного мужчину. Его приметы совпадали с описанием человека, который подозревался в угоне велосипеда. Подозрения стражей порядка утвердились после того, как при виде патрульной машины тольяттинец попытался скрыться.
Подозреваемого передали сотрудникам полиции. Во время досмотра у него был обнаружен сверток с растительным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана массой более 22 граммов. На мужчину завели дело за хранение наркотиков. А вот к краже велосипеда, как выяснилось, он не имеет никакого отношения, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.
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