|
21 мая 2018, 11:08
|
Ученые помогут разработать самарскую стратегию дорожного движения
В Самарской области потратят 51 миллион рублей на научные исследования по созданию двадцатилетней стратегии дорожного движения на территориях муниципальных образований региона. Тендер по определению подрядчика объявил региональный минтранс. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит «создать математическую модель работы транспорта с использованием сети …
|
17 мая 2018, 07:00
|
Названы места установки новых камер ГИБДД на дорогах Самары
|
17 мая 2018, 04:35
|
Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая
|
17 мая 2018, 03:43
|
Пенсионер на «шестерке» не пропустил Lexus и устроил массовое ДТП под Самарой
|
17 мая 2018, 02:11
|
Появилась схема перекрытия дорог в день «Последнего звонка» в Самаре
|
17 мая 2018, 01:49
|
Лишенный прав водитель погиб в ДТП в Самарской области
|
15 мая 2018, 10:51
|
Фото в блогах: «Волки тоже бывают добрыми, или Открытие мотосезона-2018»
Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ", что в прошедшие выходные на парковке возле ТЦ "Амбар" состоялось открытие мотосезона-2018: "Организаторами …
|
11 мая 2018, 05:10
|
В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова
|
26 января 2018, 11:52
|
В Самаре на развязке Московского шоссе и Кирова появились троллейбусы
|
23 января 2018, 10:10
|
В Самаре из-за аварии на водоводе затопило проспект Кирова
|
30 ноября 2017, 08:44
|
В Самаре из-за пожара на Кирова эвакуировали жильцов многоэтажки
|
17 ноября 2017, 11:09