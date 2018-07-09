Во вторник, 10 июля, Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева снова откроется для гостей. Напомним, что в неигровые дни, 8-9 июля, фан-фест не работал.
10 июля программа Фестиваля стартует в 20:00. На главной сцене выступят группы «Дзен Сити», Bambozza, Cheese people и Comedoz, сообщает в своем твиттере городская администрация.
Во вторник вечером запланирована лишь одна трансляция, матч ½ финала ЧМ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге. Там за победу сразятся сборные Франции и Бельгии.
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