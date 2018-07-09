Почему англичане не захотели тренироваться на стадионе «Самара Арена» Уже через несколько часов на стадионе «Самара Арена» стартует историческая игра между сборными Англии и Швеции. На кону у обеих команд выход в полуфинал ЧМ-2018. … Англия находится всего в одной победе от первого полуфинала Кубка мира с 1990 года. Но наставники